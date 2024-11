Raphael desvela la relación desconocida que le une a Edith Piaf que comenzó en Valencia: pocos lo saben

'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' o 'Escándalo'. Canciones que, con solo leer el título, te evocan su melodía y podrías cantarlas instantáneamente. No hace falta, siquiera, que te digamos quién está detrás de ellas, porque lo has visualizado perfectamente: Raphael.

A sus 81 años sigue manejándose como pez en el agua encima de un escenario, y sigue teniendo la misma energía que cuando empezó con sus tiernos 16 años. Desde entonces, ha pasado por los estadios más grandes e imponentes del mundo, y ha estado bajo las órdenes de los directores más importantes de todos los tiempos.

Ha sido y es, un artista memorable en todos los aspectos, y solo nos queda darle las gracias cuando, con su tradicional humildad, se pasa a vernos. Hoy, en 'La Tarde', nos contaba todos esos entresijos de su carrera que no conocemos y que siempre hemos deseado saber.

Raphael en COPE

Él, por cierto, está cerrando el año por todo lo alto. Con nuevo álbum, 'Ayer...aún', lleno de canciones especiales y que marcaron toda su carrera, y con dos conciertos en diciembre en Madrid.

Sin embargo, él sigue siendo aquel joven que cantaba cada domingo en la iglesia y que enamoraba, poco a poco, a todos los que acudían hasta el punto de auparle en su carrera.

El vínculo que le une con Edith Piaf

Raphael admite que comenzó su carrera muy atraído por las canciones francesas que, sin duda, eran lo que estaba de moda en el momento en el que empezó artísticamente.

“Me unen muchas cosas con la canción francesa, desde que tenía 13 o 14 años, dejé los cánticos del coro donde cantaba de niño y degusté canciones diferentes” comenzaba diciendo.

Fue tanto así, que cada vez que podía, pedía a sus productores que metiese una de sus versiones en su disco. Canciones que, dice, “tuve la suerte de cantar canciones que se colocaron en España y Latinoamérica en el número 1”.

Lo que llegaba de Francia sonaba fresco, era novedoso y en España, al traducirlo, gustaba mucho. Y sí, el referente en el que se fijaba no podía ser otro que Edith Piaf. A ella, por cierto y como confesaba, le une una gran relación que nunca ha desvelado y que comenzó en Valencia.

“Muy jovencito, estaba empezando, me llamaron de Valencia para abrir el concierto de Edith Piaf en las Fallas. Venía mucho artista francés a España en esa época, estaba Marlene Dietrich también. Yo le tenía que abrir, se puso enferma, no llegó y mandaron a otra, y mi carrera siguió, y a los dos años fue mi debut en el Olympia, quería invitar a Edith Piaf pero murió, ahora el dueto es con ella, nada más y nada menos” especificaba.

'La Vie en Rose' ha sido una de esas canciones que ha marcado su carrera y que, ya sea en francés o en español, tiene que cantar. Sin embargo, nunca se había atrevido a grabarla para un disco, hasta ahora, y ha sido para cantarla a dueto con su ídolo.

“Todas las canciones de este disco están miradas con lupa, representa muchas cosas este disco, sobre todo a estas alturas de mi carrera. Es como volver a empezar” aseguraba.

Humilde pese a ser una leyenda

No hay quien no conozca, al menos, una canción de Rapahel, por lo que no es raro que lo califiquemos de mito o de leyenda. Un concepto con el que él, en absoluto, se identifica.

“No soy consciente de que soy un mito, por ahí no entro yo, yo soy de carne y hueso, normal y corriente que canta” decía.

Alamy Stock Photo Raphael en uno de sus shows

Para él, sigue siendo igual que cuando comenzaba cantando en la iglesia, a pesar, por cierto, de que tiene más álbumes publicados que años. “Hubo una época bastante larga en la que hacía cine también, hacía cada año un disco, pero los años de película tenía que hacer un disco de la película”.

Y de todo lo que ha aprendido, como diría Edith Piaf, se queda con no arrepentirse de nada. “No me arrepiento de nada. Por lo menos, he tratado de hacer lo que se debe hacer, a lo mejor alguna vez no lo he conseguido, pero muy a pesar”.