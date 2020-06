No queda nada para que los estrenos de cine lleguen a las salas. De todas formas, no solo los cines están ya al alcance de nuestras manos. También los festivales de cine están emergiendo de nuevo.

El primero que lo hace es el Festival de Cine de Huesca. Hoy mismo, día 12 de junio, arranca. Además, va a dar el pistoletazo de salida de una manera especial. ¿Cómo? Pues como no podía ser de otra manera, con un estreno. Un estreno mundial acerca de Marcelino Orbés. Pero, ¿quién fue Marcelino Orbés?

Fue un artista español del que pocos hemos oído hablar, pero que fue mundialmente conocido a principios del siglo XX. Un gran payaso, también clown, acróbatra e incluso cómico al que veían millones de personas. Lo más curioso es que su tremendo éxito internacional comenzó en Londres, en el mayor teatro por entonces, “El Hippodrome”, no en España. Encima, ni si quiera los que lo dirigen hoy ese teatro sabían quién era Marcelino.

Muchos artistas cayeron rendidos a sus pies. Por ejemplo, Buster Keaton dijo de Marcelino Orbés que era el mejor payaso que había visto en un escenario. Entre 1905 y 1907 iban unos 2'5 millones de personas al año en Nueva York solo para verle.

A partir de hoy podemos conocer más de este gran cómico, porque se estrena mundialmente “Marcelino, el mejor payaso del mundo”. Quien encarna a Marcelino en este estreno es Pepe Viyuela. Y en ‘La Tarde’ de COPE hemos querido hablar con él para que nos cuente más sobre Marcelino.

“Yo conozco a Marcelino desde hace muy pocos años y realmente me daba pudor haber estado tanto tiempo sin conocerle. En ese momento el cine estaba empezando y la televisión no existía. Así que no hay grabaciones de él. Hemos tenido que tirar de imaginación, porque aunque hay escritos donde él explicaba sus números, es imposible recrear todos sus movimientos sin un poco de inventiva. Hay solo unos segundos de su cara haciendo un gesto a cámara”.

Pero no es una historia con final feliz. El pobre Marcelino acabó arruinado, con depresión. Su última posesión de valor, un alfiler de corbata. Decidió empeñarlo para comprarse una pistola con la que se suicidó a los 54 años. Solo 84 personas acudieron a su entierro.