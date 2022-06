¿Qué es la transparencia retributiva y cómo afectará a las empresas?

El pasado mes de abril, la Comisión Europeaaprobaba la propuesta de una directiva sobre la transparencia retributiva. De manera que las empresas y las Administraciones Públicas van a tener que detallar la información relativa al salario inicial en cada oferta de empleo. Antes, incluso, de que tenga lugar la primera entrevista de trabajo. El problema reside en que poner la cantidad genera inflación salarial.

El economista y escritor, Fernando Trias de Bes, ha dado su opinión sobre esta decisión. El experto ha explicado que la inflación salarial se trata del aumento generalizado de los sueldos. Ha remarcado que, para él, "la transparencia siempre es buena porque vincula con la ausencia de corrupción". Según ha explicado, ha comprobado que cuando un mercado de bienes, de servicio, ofrece conocimiento, "se convierte en algo más eficiente". Ya que no interesan los mercados opacos. El conocimiento de los salarios da una sensación que "proporciona fuerza a las empresas para saber en qué rango cobran las personas que ocupan los puestos de trabajo en otras empresas".





Un punto importante en este tema es que "la transparencia genera eficiencia y genera la correcta asignación de recursos". Sin embargo, ha dicho que esa transparencia ya existe en internet. De hecho, hay varias bases de datos incluso publicadas por relevantes empresas de recursos humanos y hay muchos estudios salariales con muestras muy amplias. Esta información existe.

No todos los puestos de trabajo son iguales, el salario es un factor relevante de la negociación, es un punto de partida pero no el único. Otros puntos como son la facilidad de conciliación, de teletrabajo, de descanso, de ambiente laboral, la ubicación, etc.

El demandante de empleo se encuentra en una posición asimétrica

Para el experto existe un temor en las empresas y es que cuando no se especifica el salario, los demandantes van conociendo el salario que ofrecen en otras empresas. Un temor que para el economista es excesivo porque las personas se informan, hay un punto de partida para el salario y cuanto es correcto cobrar por un puesto de trabajo.

Según Trias de Bes, explica que el posible motivo para ello es que una persona que va a una entrevista para un puesto de trabajo esté en una cierta asimetría, quiere el empleo y el que le ofrece el trabajo le propondrá un salario acorde a cómo esté de preparada la persona. De tal manera que el que vaya a la entrevista sepa qué salario aspira y luego el demandante ajuste el sueldo. "Te obliga a publicarlo, pero no a concederlo", ha aclarado el experto.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Según el economista, si no hubiera inflación del IPC y no hubiera subida de precios, "diría que es negativa la inflación salarial". Ahora bien, ante una bajada de PIB como está sucediendo y las provisiones dicen que bajará más, considera que se precisa que se supere el nivel adquisitivo. Pero a su vez, este ascenso de nivel adquisitivo, el salario subiría, permitiría comprar más y mayor el coste de la empresa que obligará subir los precios.