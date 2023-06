¿Qué es el 'Síndrome de Tourette'?: la enfermedad que ha obligado a Lewis Capaldi a cancelar su gira mundial

Sábado 24 de junio. Cinco y media de la tarde. El cantante escocés Lewis Capaldi se sube al escenario principal del festival de Glastonbury en Pilton (Inglaterra), uno de los más importantes de Reino Unido y, ante miles de personas, comienza a cantar "Someone you loved", uno de sus himnos, y en un momento dado se hace el silecio. Quizá en ese momento lo primero que piensan los fans es que es fruto de la emoción del momento, pero, de repente, Lewis empieza a hacer gestos involuntarios con la cara, el cuello, la boca e, inevitablemente, deja de cantar.

Lo que pasa justo después, es una reacción natural del público. Todas las personas allí reunidas continúan cantando la canción. Mientras, Lewis camina de un lado a otro del escenario e intenta, con poco éxito, retomar la canción en varios momentos para finalmente detenerse y observar.

Con una mezcla de frustración, impotencia y emoción mira a una multitud que lleva minutos dejándose la voz con un único objetivo: arropar a su ídolo. Una multitud que sabe lo que acaba de pasar, porque ya conoce el motivo: se llama Síndrome de Tourette , una enfermedad que afecta al sistema nerviosoprovocando espasmos, movimientos o sonidos repetidos que la persona que lo padece, en este caso el artista, no puede controlar. Y es que, desde que el cantante hizo pública su enfermedad en septiembre de 2022, es la segunda vez que le juega una mala pasada encima de un escenario.

Como consecuencia de lo ocurrido en Glastonbury, esta semana ha decidido suspender su gira mundial y lo que pasó el 24 de junio en ese concierto ha dejado una reflexión, ¿cómo es vivir día a día con este síndrome?

Miguel es un ciudadano español que padece este mismo síndrome y cuenta cómo fue su caso: "me lo diagnosticaron con 11 años y ahora tengo 25, pero todavía sigo aprendiendo a convivir con la enfermedad. La cosa es que yo como Capaldi y como muchísimos otros tourettes no dejamos que esto sea un límite sino un simple obstáculo. Buscamos hacer una vida normal y llevarlo lo mejor que podemos y que sabemos", explica.

Y ¿qué pasa cuando se produce un episodio como el del cantante Lewis Capaldi? ¿Se puede hacer algo para controlarlo?: "realmente el tourette es una enfermedad de la que se sabe muy poco y que se está empezando a investigar a fondo ahora. En mi caso por ejemplo, yo lo que he llegado a entender es que siempre tengo un nivel de tics, pero que yo tengo la capacidad de reprimirlos. Lo único es que hay veces que tengo más capacidad de reprimirlos y otras veces que menos. Un episodio como este puede venir desencadenado porque estás muy cansado, tienes mucho estrés... o puede no ser nada. No tiene porque haber un motivo específico", dice.