"¿Qué pasa si no dormimos bien?" Los expertos responden en 'La Tarde'

Hay personas que tienen facilidad para dormir y otras que no, pero independientemente de esto, todas las personas necesitamos descansar de forma adecuada. Fernando de Haro ha entrevistado en 'La Tarde' de COPE a dos expertos para abordar este tema y conocer la importancia de dormir bien.

Dormir es igual de necesario que dormir. Al principio se pensaba que la alimentación era el pilar para estar sano, después se incluyó el ejercicio físico y en los últimos años se ha empezado a reconocer el correcto descanso como el tercer pilar de la salud. En este sentido, Jorge Alcalde, divulgador científico, asegura que "hay que darle el merecido respeto a dormir".

¿Qué pasa si no dormimos? Un descanso deficiente provoca que nuestro cerebro no pueda afrontar de manera correcta las funciones del día siguiente y sea más difícil realizar ciertas tareas como memorizar. Jorge Alcalde destaca que "no dedicarle el tiempo suficiente supone una mayor pretensión de enfermedades y otros efectos secundarios, pero aún no hay un conocimiento necesario".

Pese a que se conoce la importancia de tener un buen descanso, aún falta por saber muchas cosas y Jorge Alcalde afirma que "no deja de ser un pequeño misterio saber qué ocurre cuando dormimos". Además, comenta que "sabemos más de lo mal que le sienta al cerebro dormir que de las virtudes de dormir bien".

El otro experto que ha entrevistado Fernando de Haro ha sido Juan José Poza, miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta del Sueño, quien ha comentado que "todavía hay muchas cosas que nos faltan por saber, el sueño ha sido la gran asignatura pendiente". Respecto a la relación de la falta de sueño con algunas enfermedades, asegura que "se ve que los individuos que duermen mal durante mucho tiempo tienen un riesgo mayor de enfermedad degenerativas. No sabemos si es el problema del sueño lo que genera o es la primera consecuencia de esa deficiencia".

La tendencia general sobre cuánto se debe dormir es una media de ocho horas y sobre esta generalización Juan José explica que lo importante "no es la cantidad, sino la calidad". La cantidad puede variar dependiendo de la edad o la persona, pero es la sensación de cansancio la que informa de si se ha descansado bien o mal. "Lo de las ocho horas es una regla mnemotécnica, pero la realidad es que pocos individuos adultos necesitaban ocho y la media está entre siete y siete y media. La cantidad de sueño puede variar de circunstancias y las estaciones".

Sobre esta sensación de descanso, Juan José explica que se sabe que una persona ha dormido bien cuando "está despejada, activa, con ganas de hacer cosas, sin dolores de cabeza".