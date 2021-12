¿Qué hay detrás de un suicidio? "A la salud mental no se le da la importancia que realmente tiene"

Hay que afrontar la realidad de cara. No es agradable hablar de suicidio, pero llevamos años escondiendo esta realidad y hablar del suicidio no lleva a ningún efecto llamada. Estas personas tienen una enfermedad de la que no son responsable y a veces son las enfermedades más dolorosas y esto les puede llevar a comportarse de forma diferente. Verónica Forqué abandonó MasterChef de manera abrupta porque su cuerpo dijo basta.

En 2020 se suicidaron en España 3,941 personas, 270 más que en 2019 y es el año con más suicidios en España desde que se tienen datos, casi 11 cada día, una cada dos horas y cuarto, y al no haber acabado el año no se conocen datos de 2021, pero todo indica que puede superar a 2020. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en el país, triplica las muertes por accidentes de tráfico, supera trece veces los homicidios dolosos y asesinatos y multiplica por 85 los fallecidos por violencia de género.

'La Tarde' de COPE ha podido hablar con Andrés, una persona que estuvo en esta situación y que pudo salir de este grave problema. "Encontré con 24 años a mi padre fallecido en casa y en 2013 falleció mi madre y se me juntó todo", explica.

Entrar en una depresión no es algo de la noche a la mañana, pero es un agujero que te va engullendo. Andrés ha comentado que se pasaba los días "mirando al techo y a la televisión apagada. Estás en un estado que es como subir una cuesta. Te esfuerzas en subirla, te cuesta mucho trabajo y dices hoy llegué hasta aquí y descansas. Al día siguiente te despiertas en vez de estar donde te quedaste te despiertas abajo del todo".

Un problema que puede agravar esta situación es cuando la gente intenta ayudar, que muchas veces llegan a hacer más daño. "Sabes que intentan ayudar, pero eres consciente de que no saben el modo y tampoco sabes qué necesitas para ayudarte, me daba igual todo".

En esta situación le vino la idea del suicidio. "Desgraciadamente es la salida que tristemente se encuentra para dejar ese sufrimiento. En mi caso no es que estuviese sufriendo, estaba en un sitio por estar, pero lo que me originó tomar la decisión de dar el paso para hacerlo es el no hacer sufrir. Veía a gente cercana sufrir con mi situación. Me daba igual todo. Me quito de en medio, solo estoy preocupando a la gente. Me quito de en medio y esta gente sufrirá un tiempo mi falta y saldrá adelante. Me sentía un estorbo".

La idea de quitarse la vida puede desaparecer con ayuda. "Es un paso, un paso hacia delante o hacia detrás. Vale la pena dar el paso hacia detrás. Lo que encontré en el movimiento asociativo de Asturias tuve la suerte. Piensas que no soy el único, aquí me entienden. "Ojalá este tema estuviese en las mesas de debate a diario, pero tristemente a la salud mental no se le da la importancia que realmente tiene", asegura Andrés.

Respecto a cómo debemos actuar ante alguien que sufre este tipo de problemas, Paula García Valverde es psicóloga de la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares con Esquizofrenia y ha explicado cómo hay que actuar. "Lo que más ayuda es hablar, preguntar y escuchar de corazón y con interés la experiencia de la persona. Hay un sufrimiento muy grande y nadie tiene como plan A el suicidio. Se buscan alternativas, pero cuando no se encuentran se entra en esa visión. Hay que hablar del suicidio, ponerle nombre para que se vea que existe", asegura Paula.