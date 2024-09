Una psicóloga revela la única forma buena de dejar una relación: se puede incluso por WhatsApp

Tristeza, negación, rabia y aceptación. Son algunas de las fases del duelo por el que cualquier persona que haya perdido a alguien, pasa. Y no necesariamente porque esa persona que era importante para nosotros ha muerto, sino porque ha decidido cortar la relación que teníamos.

Y es que gestionar todas esas emociones con la pérdida de alguien que era fundamental en tu vida, se puede hacer bastante cuesta arriba. Es tal el desequilibrio emocional que puede provocarte, que eso te lleve a tomar decisiones menos acertadas.

Decisiones como, por ejemplo, mirar las redes sociales de esa persona, preguntar a sus amigos cómo se encuentra o, la peor de todas, intentar mantener una amistad con esa persona con la esperanza de que en algún momento vuelva.

Alamy Stock Photo Una pareja

Y no, no es malo mantener una amistad con tu ex, pero sí lo es hacerlo de forma inmediata. Y de eso hablamos en 'La Tarde', ya que nos han llamado mucho la atención las palabras de Antonio Banderas en 'El Hormiguero', en donde aseguraba que su ex, Melanie Griffith es su “mejor amiga” a pesar de haber roto una relación de 20 años.

Pero, ¿es esto posible? ¿Se puede ser amigo de tu ex sin que pase nada? Es lo que le preguntamos a Silvia Llop, psicóloga experta en relaciones de amor.

¿Se puede y se debe ser amigo de tu ex?

Esto, como todo en la psicología, no es una ciencia exacta y no tenemos que aprenderlo todo al pie de la letra, pero sí nos puede servir de guía.

Y es que eso de mantener una amistad tras haber tenido una relación sentimental, puede suceder, pero con muchos matices. Es lo que decía la psicóloga Silvia Llop. “Sí se puede tener amistad, pero no en todos los casos, solo en muy concretos” comenzaba contando.

“Se puede cuando esa historia de amor se ha roto, no hay sentimientos por ninguna de las dos partes, ha habido un periodo de contacto 0 o reducido, que esas dos personas han estado de acuerdo en que son importantes y han conseguido que en esa relación no haya sentimientos románticos pero sí se aporten como personas” explicaba.

Sin embargo, si es a ti a quien han dejado (o incluso has dejado tú) y todavía tienes sentimientos por esa persona, la amistad con tu ex no es una opción para ti.

“Ahí no es muy factible, si uno de los dos secretamente está deseando que la otra persona vuelva, la relación de amistad no es viable. Los dos tienen que estar desenganchados emocionalmente” avisaba la psicóloga.

Alamy Stock Photo Una pareja en un jardín

Eso sí, dice que es bien diferente cuando la pareja comparte un hijo, porque el vínculo, para ese niño, tiene que ser saludable entre ambos padres. “Quizá esas personas no vayan a ser nunca amigas, pero mantendrán esa relación parental que ayude a que los hijos estén bien, nada peor para los hijos que unos padres enfrentados” explicaba.

También dice que es muy importante mantener nuestro propio valor y no buscar a una persona que no nos ha tratado correctamente. “¿Por qué? ¿En qué momento quieres amistad con alguien que te ha hecho tanto daño? Tiene que haberte aportado cosas bonitas, que no sientas que te ha estado engañando, manipulando y tratando mal” decía.

¿Cuál es la mejor forma de dejar a una persona?

Claro, todo esto lo hablamos desde el punto de vista de una persona a la que han dejado pero, ¿qué pasa cuando eres tú el que quiere dejar la relación? Es una decisión que puede resultarte muy dolorosa, porque, ante todo, quieres que esa otra persona esté bien.

Por eso mismo, la psicóloga aludía a la empatía que tienes que tener con la otra persona, independientemente de si la conoces desde hace poco, o ha sido tu pareja durante años. Tienes que, por así decirlo, amortiguar el daño que le va a suponer la ruptura.

Así pues, da la clave de cómo dejar de forma correcta a una persona. Y sí, incluso se puede hacer por un mensaje de texto.

“Lo ideal es conocer suficiente a esa persona como para saber qué quiere. Es importante entender cómo es la otra persona, así puedes dejarla en la forma que mejor va a ser para ella, ponérselo lo más fácil posible” explicaba.

Eso sí, a raíz de esa ruptura, ten cuidado con lo que haces después. “Si dejas a alguien y no te pasas el día mirando fotos antiguas, no necesitas borrarlas porque no te hacen daño, pero si miras si ha publicado algo, si su amigo le ha etiquetado... Es poner un termómetro personal para medir cuánto te hace daño y durante el duelo intentar prescindir de ello” expresaba.