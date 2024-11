La propuesta de una taxista para las fiestas de un pueblo de Cáceres que triunfa entre los más jóvenes: “Están contentos”

¿Tienes adolescentes a tu alrededor? Ya sea hijos, sobrinos, nietos o primos. La cuestión es conocer cómo son los jóvenes de ahora, qué les mueve, cuáles son sus motivaciones y, sobre todo, cuáles son los planes que les gusta hacer.

Seguro que lo has escuchado mucho, o incluso lo has pensado eso de que nuestros adolescentes de ahora tienen más interés en pasarse cerca del móvil y estar pegados a las redes sociales la mayor parte del día, apenas sin socializar cara a cara con sus iguales.

Pues bien, esto no es necesariamente cierto, ya que las generaciones, si bien han cambiado, no han experimentado unos cambios radicales. Sí, a los jóvenes de ahora les gusta hacer lo mismo que les gustaba hace 30 o 40 años, con pequeñas diferencias: salir con sus amigos los fines de semana.

Adolescentes con el teléfono móvil

Y por salir, nos referimos también a comenzar a hacer planes nocturnos que impliquen conocer la noche de sus ciudades y conocer las discotecas locales. Y eso, irremediablemente, conlleva volver a casa de madrugada. Algo que a ellos les divierte mucho, pero que preocupa a los padres.

Por eso, para que vuelvan con seguridad a casa, muchos padres deciden recogerles a altas horas de la noche e interrumpir su sueño para asegurar que lleguen a casa sanos y salvos. Pero, ¿es esto bueno para los jóvenes? Es lo que analizamos en 'La Tarde' con varios padres.

La propuesta de una taxista de un pueblo de Cáceres

Son muchos los padres que se han puesto en contacto con 'La Tarde' para expresar su preocupación por esas salidas nocturnas de sus hijos, y contarnos cómo lo hacen para amainar esa preocupación.

Tamara es la madre de Irene, una joven de 13 años que vive en Guadarrama. Ella, este año, ha empezado a salir, y asegura que la forma para estar tranquilas ambas que llevan a cabo, es compartir, en todo momento, su ubicación.

Marta es madre de otra joven, de 15 años, y viven en Cercedilla. Para ella, es más fácil buscarla en coche, y lo hace poniendo una hora límite: a las 2 y media de la mañana.

Carmen, madre de Noa de 15 años, le ha regalado a su hija el abono transporte para que vuelva en el transporte público cuando salga, aunque, confiesa, prefiere ir a buscarla cuando puede. “Para mí es un placer” explicaba.

Pero hay otros métodos para asegurar una vuelta tranquila de los jóvenes cuando salen y evitar que los padres tengan que levantarse a altas horas y buscarles. Y es la idea que ha tenido Yolanda, de Madrigal de la Vera, un pueblo de Cáceres.

Ella es taxista y asegura que, dada la confianza que tiene con los chavales y sus padres, han llegado a un acuerdo, especialmente para las fiestas de su pueblo: “Quedamos en un punto con el taxi, los llevamos al pueblo de fiesta y cuando quieren nos vuelven a llamar, les traemos y están contentos ellos y los padres” decía.

“Confían en nosotros y saben lo responsables que somos” aseguraba. Una propuesta que les hace estar tranquilos a todos los padres en el pueblo.

¿Es bueno buscarles siempre que salen de fiesta?

Lo cierto es que son muchos los padres que, cuando sus hijos salen de fiesta, sienten una preocupación irremediable que les hace controlar cada movimiento e, incluso, interrumpir su sueño para ir a buscarles allá donde están.

Pero, ¿les estamos malacostumbrando? Ángel es el padre de Noelia, de 18 años, a la que ya no pone hora de regreso a casa. Eso sí, con la única condición de que, en todo momento, le comparta su ubicación.

Independientemente, Ángel cree que tiene que darle la libertad necesaria a su hija y no controlarle constantemente. “Siempre te queda una cosita dentro de preocupación, pero hay que darles un poquito de libertad. Si ella está localizada, mandándome la ubicación, estoy tranquilo” aseguraba en 'La Tarde'.

“Ella confía en mí, no estoy mirando todo el día su ubicación, pero sí que me empiezo a preocupar cuando tarda” expresaba. Por eso, no tiene ningún reparo en ir a buscarla cuando es necesario.

Diana es madre de dos hijos, es profesora de Secundaria y creadora de la plataforma Adolescencia Positiva. “Le tengo dicho que no me importa cuándo se recoja, pero que siempre vuelva acompañada a casa” decía.

“En mi caso no establezco diferencias entre niños o niñas, pero entiendo que se tema más por la seguridad de las hijas. No podemos evitar tener esos miedos. Prefiero que vuelvan más tarde y acompañados, pero a veces somos nosotros los que tenemos que recogerlos y les dejo muy claro a mis hijos que si tengo que levantarme para recogerles, iré a una hora concreta” expresaba .

“Le hago entender que mi sueño es importante y mi hora máxima es esa” sentenciaba.