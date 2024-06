¿Por qué Renfe ha cambiado su compromiso de indemnización? Las claves de su nueva política y cómo nos afecta

En los últimos días, hemos escuchado mucho hablar de Renfe y de Óscar Puente, a la sazón, ministro de Transportes. No necesariamente porque vayan relacionados, sino por temas, en ocasiones, muy distintos. En el caso del ministro, por sus innumerables cruces de palabras con la oposición a través de las redes sociales, y en el caso de Renfe, por los problemas que están teniendo sus trenes.

Hemos sido testigos, sobre todo aquí en La Tarde, de muchos trenes que se han quedado parados a mitad de trayecto, en condiciones más que calurosas y sin agua ni aire acondicionado, problemas en los cercanías con tremendos retrasos, o trenes que no pueden salir por problemas en sus piezas. Funcionan mal y no llegan a tiempo, y, lo cierto es que esto se ha convertido en un gran problema, especialmente en los Cercanías y Media Distancia.

Pues a esto, se le añade un nuevo problema, por así decirlo. Y es que, a partir del 1 de julio, van a cambiar por completo su compromiso en los trenes de alta velocidad si se retrasan.

Hasta ahora, si el tren llegaba media hora más tarde, te devolvían el importe íntegro del billete. Ahora, sin embargo, si quieres recuperar el dinero, tendrá que retrasarse el tren más de hora y media.

Según el ministro, la razón detrás de este cambio es ajustarse a la competencia. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Hasta qué punto es legal?

Las claves de este cambio

Renfe ha actualizado su compromiso de puntualidad y, a partir del 1 de julio, devolverá el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supere los 90 minutos (30 minutos hasta ahora), aunque ha introducido un sistema de puntos que permite obtener hasta el 200% del importe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Consejo de Administración de la compañía pública ha aprobado este miércoles la actualización del compromiso de puntualidad para situarlo al mismo nivel que el resto de los operadores y contempla tres sistemas de devolución del importe del billete en caso de retrasos superiores a 60 y 90 minutos.

Claro, según las palabras de Puente, llegar puntual significaba un esfuerzo que se elimina al eliminar esa posibilidad de indemnización. Por qué el cambio, pues, en resumidas cuentas, porque se gastaba mucho dinero.

Pero, ¿cómo podemos vernos afectado por esto? José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU y avisa de que esto no es más que una "incertidumbre para el viajero. La posibilidad de que llegues tarde ha dejado de ser un problema para el operador" decía.

Además, aludía a que no se trata de un problema cuando, desde su funcionamiento en 1992, el compromiso era que, por cinco minutos de retraso, te devolvían el importe íntegro.

Cómo nos puede afectar y qué podemos hacer

Para el portavoz de la OCU, el problema de este cambio se da por el "evidente deterioro que con tantas reclamaciones han llegado a un importe superior, que en un entorno competitivo, les lleva a decidir que no son mejores que la competencia, aquí no pasa nada por llegar hora y media más tarde" decía.

Además, aseguraba que, por nuestra parte, poco se puede hacer, ya que Renfe "se vale" de que, en muchos trayectos y horarios, no tienen competencia. "Tendrán que plantearse si esto no les puede suponer un perjuicio adicional. Hay algo inevitable, circulan por las mismas vías, a veces no es disponible para circular y si por delante va otro de otra operadora retrasado".

"Lo que debe de primar es la seguridad, si se saturan los tráficos es porque el canal lo permite en unas condiciones de seguridad aceptables. Me resultaba raro que un tren saliera tarde y eso se ha convertido en algo habitual, en grandes estaciones sí. Existe esa incertidumbre, están en márgenes legales" aseguraba.