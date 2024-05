Detenido un tren en Aranjuez durante más de dos horas sin dejar salir a los pasajeros: "Estamos sin agua"

De Madrid a Jaén, ese es el recorrido que llevaba este tren que ha quedado detenido a la altura de Aranjuez durante más de dos horas. Según han informado desde el propio tren a los pasajeros, se debe a un problema con la catenaria, por la que han quedado detenidos sin poder salir y sin ninguna otra información ulterior.

A los pasajeros, lógicamente, no se les deja salir del tren por cuestiones de seguridad, pero los mantienen dentro del tren sin aire acondicionado y sin agua, a una temperatura de más de 35 grados. En La tarde nos acercamos hasta ese tren, y allí está María Salud, una de las pasajeras que nos contaba su experiencia.

"Estamos en mitad del campo con un calor horroroso, sin agua, llevamos dos horas parados. Nos han dicho que han cortado la catenaria, no sabemos exactamente, hay niños pequeños y no tenemos ni agua. No se puede salir, la información nos la han dado desde el tren, hacen lo que pueden, pero podrían habernos traído agua a 35 grados" expresa.

Ángel es otro de los afectados, y explica lo mal que lo están pasando. "Se ha parado el tren, se ha ido la luz y nos han dicho que tardarían un cuarto de hora, luego ha sido media hora, luego más... Vemos pasar coches, autobuses, podrían traernos agua pero nada. Han abierto las puertas para respirar, pero nos han prohibido bajar, aunque hay un camino a cinco metros" sentenciaba.