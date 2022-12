¿Por qué los españoles tenemos menos vitamina D que los países nórdicos?: “Copiarles sería una buena solución”

El cielo sigue encapotado en la mayor parte del país. Llevamos ya dos semanas con precipitaciones y algunos ya desconocemos cómo era un día soleado.

Pues bien, tomar el Sol nos ayuda absorber fácilmente la vitamina D, muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Pero, fíjate en este estudio que se titula así: “Los niveles de vitamina D de la población española son más bajos que en muchos países nórdicos”.

El estudio, realizado entre 2018 y 2021, indica que el 75% de las personas analizadas muestran niveles de vitamina D inferiores a países como Noruega, Islandia o Suecia.

Las principales causas son: falta de alimentos ricos en vitamina D en las dietas de los países mediterráneos, uso de protector solar y poca exposición directa al sol.

Diana Díaz Rizzolo es investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya, encargada de liderar este estudio junto al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, y se ha pasado por 'La Tarde' para hablar de este estudio.

Las políticas nutricionales nórdicas



Díaz Rizzolo admite que a ellos también les ha sorprendido: "Uno de los factores más importantes es que no nos exponemos tanto al sol como deberíamos. Nos hemos relajado. A la contra, los nórdicos, con tan pocas horas de sol, para prevenir han sacado unas campañas, llamadas políticas nutricionales, en las que cogen alimentos del día a día como leche, cereales o zumo de naranja y fortificarlos de forma sistemática para que ese suplemento vitamínico llegue a toda la población.".

La vitamina D, en sus palabras, es una vitamina que responde a una función hormonal. De hecho, cuenta que están saliendo muchos estudios que la función de la vitamina va más allá de lo que se conocía: "Tiene función en el sistema inmunólogico, en los procesos inflamatorios, en el metabolismo, en el crecimiento celular. Pero, aunque se conozcan estas funciones, no se acaba de saber exactamente las necesidades y si existe una deficiencia sin síntomas asociados, y si es necesario ese suplemento o no".

Una posible alternativa

Una de las razones de este déficit vinamínico es que a las horas en las que más se nota el sol es tal el calor que la gente no quiere: "El uso de protectores solares inhibe que se pueda fabricar vitamina D, y por otro lado, en las horas en las que más da el sol no nos apetece exponernos a esas horas". Ante lo que sale una posible alternativa: "Copiar a los nórdicos sería una buena solución para la deficiencia".

"Sería muy bueno saber que la vitamina D es necesaria a ciertos niveles. Aunque sepamos su influencia en la salud, a día de hoy no hay ningún ensayo clínico bien hecho que avale que necesitamos esos parámetros correctos de vitamina D porque si no pasarán otras cosas".

Finalmente, ha admitido que no hay una manera de tomar el sol pa pillar vitamina y no sobreexponernos: "Depende mucho del fototipo de la piel de las personas. Cuánto más clara es la piel, menos exposición sin crema, y viceversa. No es una respuesta fácil".