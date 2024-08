¿Por qué las lluvias que llegan esta semana no serán suficientes para mejorar la sequía de verano?

La sequía es un problema recurrente en muchas zonas de España, obligando a la población a reducir el consumo de agua en actividades cotidianas como el riego de jardines, la reposición de agua en piscinas o el lavado de coches. Aunque se esperan lluvias para los próximos días, estas no son suficientes para solucionar el problema, ya que la sequía tiene raíces profundas y su impacto a largo plazo sigue siendo preocupante.



A pesar de las lluvias pronosticadas, los embalses no logran recuperarse lo suficiente para garantizar un suministro adecuado de agua a la población en muchas regiones. La escasez hídrica se ha agravado con el tiempo, y la capacidad de los embalses, incluso con las precipitaciones, sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de abastecimiento.



El Boletín Hidrográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indica que la reserva de agua en los embalses de España ha descendido al 52,3%, lo que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales en solo una semana. Estos datos subrayan la gravedad de la situación y la urgencia de abordar el problema de la sequía de manera más efectiva.



De cara a conocer de cerca esta problemática, en La Tarde de COPE nos hemos desplazado a varias zonas de la geografía española. Por ello, hemos hablado con C arlos Del Río, alcalde del municipio de Torás, Castellón. Pepita García, vecina del pueblo Benitatxell, Alicante y Gonzalo Gargallo, pastor trashumante de Cantavieja,Teruel.





¿Cuál es la situación de las restricciones de agua en Torás, en la provincia de Castellón?

"Durante todo el verano, porque ya desde antes del verano llevamos que no nos llueve por aquí, por esta zona. Tenemos un embalse el cual utilizamos para riego principalmente porque claro, tenemos árboles, tenemos la principal riqueza que puede haber en este pueblo, pues es la agricultura y el embalse que tenemos ahora en estos momentos puede quedarle sobre el millón de litros aproximadamente. El millón de litros es una miseria, porque tengamos en cuenta que dentro del embalse también hay peces, hay vida dentro del embalse, que si gastamos ese millón de litros adiós nos quedamos secos por completo. Estamos racionando el agua", explica el alcalde de Torás, Carlos Del Río.



¿Cómo se arreglan en Benitatxell, municipio de Alicante, sin agua corriente?



"Cuando ya les comunicaron al ayuntamiento que el agua no era potable para beber y para cocinar, entonces ya se pusieron las pilas, empezaron a moverse y hicieron una reunión para determinar a ver qué medidas se iban a tomar. En el caso de Benitatxell, inmediatamente se convocó para después de esta reunión un pleno para poder aprobar ciertas medidas y poder ayudar a la gente. Entonces se aprobaron pues eso que se tenían que repartir x garrafas de agua para que la gente pues pudiera por lo menos tener algo de agua", sentencia Pepita García, vecina del pueblo.



¿Qué se hace en Cantavieja, municipio de Teruel, con el ganado sin agua?

"Ya hace un tiempo que estamos acarreando con cubas el agua para los animales y dándoles comida también, porque la sequía la verdad que este año ha sido atroz allí. A lo primero, de aquí del pueblo de Cantavieja había agua, pero ahora ya no están donando agua de los pueblos limítrofes porque tampoco tienen. Porque para el agua de boca ya están trayendo camiones también. Por lo que es normal que prioricen el agua de época para la gente, pero claro los animales también tienen que beber de un sitio a otro", comenta el pastor trashumante de Cantavieja, Gonzalo Gargallo.