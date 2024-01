¿Te plantearías ser familia de acogida? 18.000 niños aquí esperan una casa en centros de acogida

Lo que te voy a contar ahora, yo no lo sabía. En Italia, cuando un niño no puede ser atendido por su familia, por diversos problemas, por abandono, no va a ningún centro de acogida. Porque en Italia no hay. Va directamente a un familia que le abre las puertas de su casa. A una familia de acogida.

Aquí en España las cosas funcionan diferente. Ahora mismo, 18.000 niños están viviendo en un centro de acogida. Están esperando a que una familia diga sí: ven a casa, ven con nosotros, vive con nosotros hasta que las cosas se solucionen.

Carlos Abia es padre de acogida. Él y su mujer son padres de 8 hijos biológicos, pero también son los padres de acogida de otros dos pequeños. Uno tiene ahora 9 años, lleva siete viviendo con ellos, y el otro peque tiene dos años y medio, y al que cuidan desde hace 4 meses: “el mayor de los dos es un niño que tiene bastantes minusvalías, es un niño milagro. Lo raro es que sobreviviera a su nacimiento prematuro, un derrame cerebral, y un síndrome genético que tiene”. El mayor ya lo han acogido de manera permanente.

Carlos nos ha explicado que su hijo de acogida más pequeño es de urgencia: “el de urgencia es para acoger niños de 0 a 6 años, sabes seguro que no te lo vas a quedar”. Con niños muy pequeños se evita que pasen por un centro y vayan directamente a una familia. “El papel nuestro fundamentalmente es quererles” ha comentado Carlos.

Además de la acogida de urgencia, existen otros dos tipos. Acogida permanente, que es “para toda la vida”, y es la más habitual. Cuando un niño llega lo recoge la Comunidad de Madrid y durante un tiempo deciden si va a poder volver o no con la familia o alguien de la familia y si creen que puede volver, lo dejan en acogida temporal , que es otro tipo. Los acogedores permanentes cuidan del niños pero la custodia la sigue teniendo la Comunidad de Madrid.

Acogida temporal, nunca puede se de más de 3 años y significa que se puede reincoporar a su familia biológica en un periodo máximo de 3 años. Los temporales son gente que se acoge a eso a cuidar un niño durante el tiempo que necesite.

Carlos y su mujer mantienen el contacto con todos los niños que han pasado de manera temporal por su casa, aunque hay padres que deciden no hacerlo. Desgraciadamente, una niña que acogieron de manera temporal falleció, y nos ha comentado que es una pérdida que les dolió más que la de su propio hijo porque no les dio tiempo a disfrutarla y no fue algo progresivo.