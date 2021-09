Pisando tierra quemada: Pilar y Fernando analizan los efectos del incendio desde Sierra Bermeja

Son ya 7 días de fuego en Sierra Bermeja, el incendio, aunque ya está controlado, se ha llevado por delante casi 10 mil hectáreas de monte (exactamente 9.670 hectáreas). Las llamas obligaban a salir de sus casas a 3 mil vecinos de los pueblos de Genalguacil, Faraján, Alpandeire, Júzcar, Pujerra y Jubrique, todos estos pueblos ubicados en la Serranía de Ronda. Escucha las vivencias de Vicente, jefe de retén de Genalguacil, Javier, vecino desde hace dos años y Antonia, con 81 años de vida en el pueblo.

.@FernandodeHaro desde #Genalguacil:



??Vicente: "no hay peligro ya de pisar la tierra quemada"



?? Javier lleva dos años en el municipio y verlo hoy: "Es desolador"



?? Antonia: "me puse temblona cuando me dijeron que tenía que abandonar mi casa" pic.twitter.com/pvYLoFwynw