El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, con solo un 8% encharcado: "Ya no es parque ni es nada"

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que se encuentra en Castilla-La Mancha, está seco. De las 1.750 hectáreas inundables del humedal, ahora solo hay encharcadas un 8%. Este jueves, en 'La Tarde' aprovechando la programación especial 'Sequía: Un peligro silencioso', Pilar Cisneros ha conocido en este lugar de Ciudad Real, a Julio Escuderos.

A sus 95 años, es el último barquero de este Parque, donde ha vivido toda su vida. Un lugar que no quiere abandonar y en el que está su “casilla”, que es el nombre que puso a su hogar, y al que ha invitado al equipo de 'La Tarde'. Julio ha asegurado que estos días el Parque ha estado “seco” y además, ha contado entristecido, que está todo “destrozado, ya no es parque ni es nada”.

El barquero ha recordado que antes todo estaba lleno de agua, patos y muchas plantas que han desaparecido. “Llueve menos que antes, bastante menos, el parque nunca se ha visto así como ahora está”.

Igualmente, Julio ha explicado que siente mucha pena, tanta que prefiere no salir de su casilla para no ver lo seco que está. “Me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero verlo”. Y es que, no reconoce su parque, dice que no le gusta “ver eso como está”.

“La sequía hace que el problema aparezca de una forma mucho más cruda”

Por otro lado, Pilar Cisneros ha podido hablar con el ex director del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Manuel Carrasco, y también con el científico del CSIC-Real Jardín Botánico, Santos Cirujano.

Ambos le han dado respuesta a la pregunta de por qué ha cambiado tanto este paisaje. En concreto, Manuel ha alertado que si en esta época del año “que deberíamos estar en uno de los momentos de máxima inundación”, cuando llegue el principio del verano “vamos a estar prácticamente secos”.

En cuanto al problema principal, el ex director ha señalado que “la sequía hace que el problema aparezca de una forma mucho más cruda”. Asimismo, añade que el verdadero problema está "relacionado con el acuífero subterráneo que existe en una zona muchísimo más amplia que el propio parque”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al mismo tiempo, Santos, que estuvo por primera vez al Parque para hacer su tesis doctoral, ha subrayado en el programa que hay mucha flora que ha desaparecido como la masiega, “era una de las plantas características del parque”.

La solución a este problema, según el científico, es “mantener el parque como sea” y también, “hacer una gestión integral del agua en la cuenca alta del Guadiana”.