El 5 de diciembre de 2004 es una fecha que probablemente para la gran mayoría no signifique nada pero es el comienzo de la desgracia en la vida de Paloma Alonso. Palomo siempre recordará ese día, su padre, el empresario palentino Miguel Ángel Alonso fallecía de forma inesperada por culpa de una negligencia médica.

Con tan solo 23 años, Paloma tuvo que afrontar la tristeza por la muerte de su padre y además, tuvo que lidiar con las consecuencias de algo en lo que ella nunca había pensado: el impuesto de sucesiones. Miguel Ángel le había dejado como legado a su hija un piso en Palencia, el 25% de un bloque de 4 viviendas, y un terreno sobre el que acababa de firmar un contrato para construir varios bloques de pisos que hoy en día están construidos. Una buena herencia que había sido construida tras muchos años de trabajo.

Lo que nunca se imaginó Paloma, es que ese legado estaba envenenado... ya que para poder hacerse con él, necesitaría pagar una cifra desorbitada. En ese momento el impuesto de sucesiones en Castilla y León estaba en el 32% pero con una serie de bonificaciones a las que nuestra protagonista se podía acoger. Paloma se puso en manos de una asesoría e hizo un pago inicial de 50.000 € pensando que con eso quedaba zanjado el asunto pero solo 2 años más tarde la Junta le envío una notificación en la que le reclamaban 600.000 € por el Impuesto de Sucesiones.

ESCUCHA LA ENTREVISTA A PALOMO ALONSO EN LA TARDE DE COPE

La joven no pudo pagar esa cifra y desde entonces la deuda no paraba de aumentar añadiendo intereses y más intereses hasta convertir a Paloma unos quince años más tarde en la persona que más dinero debe por el impago del impuesto de sucesiones en España. Esta deuda gigantesca llega hasta los 2 millones de euros y no deja a Paloma llevar una vida normal.

Paloma ha contado a La Tarde de COPE: “Cuando me pidieron los 600.000 euros, sin tocar mi herencia, fui a varios bancos a pedir un aval y lo que no entiendo es si mi herencia valía 2 millones porque ningún banco me daba el préstamo”. Paloma cree que no hay salida y está destrozada porque le está repercutiendo a la vida de su hijo al que le han denegado la beca del comedor. “Me ha dolido mucho lo de mi hijo, ya no el tema económico sino hasta que punto la sociedad está tachando a una persona honrada como una delincuente, me están dando una patada en la cara”, ha comentado Paloma.

El sistema no funciona, y la joven considera que esta situación se está yendo de las manos. Además, Paloma ha afirmado a 'La Tarde' que ya no puede más: “Mi padre ha estado trabajando toda la puñetera vida, ahorrando, para que luego no solo te lo quiten sino que me han quitado el futuro, a mi hijo, este país me está torturando psicológicamente. Aguantar estos 15 años no se lo deseo a nadie".