El motivo por el que decenas de profesores se han dado de baja en Madrid tras vacunarse con AstraZeneca

En el Colegio Vázquez Montalbán en Leganés (Madrid), han comenzado la semana con 14 profesores de baja. La razón es que estos docentes se vacunaron contra la covid-19 hace unos días. Lo hicieron con la vacuna de AstraZeneca al ser menores de 55 años. Y les ha dado reacción.

Aunque esa reacción no es preocupante, les ha impedido ir al colegio a dar clase.

“Fiebre, malestar... Yo creo que mañana estén de vuelta”. Estas son las palabras del equipo directivo del colegio que no esperaban este contratiempo. Han tenido que reorganizarse. En esta situación se encuentran otros muchos colegios de la zona. El Constitución 1812 con 10 profesores de baja, el Julio Verne, con 12. No se puede dar un dato oficial ni hacer un balance general pero lo cierto es que como dice el director de este colegio, no lo habían previsto.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO son conscientes que estas bajas no deberían durar más de 24 o 48 horas. Ahora bien, Francisco García, secretario general esta situación se vive en otras autonomías. Por eso ha incidido en 'La Tarde' de la necesidad de organizarse.

Aquí hay dos cuestiones: que si es muy frecuente que de reacción pues si se vacunan todos a la vez puede ser un problema laboral. Y luego otra cuestión ¿es normal este tipo de efectos secundarios?

Por los micrófonos de 'La Tarde' ha pasado Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología para valorar esta situación y estas reacciones a las vacunas de AstraZeneca. “Son más frecuentes e intensos las reacciones en la población más joven. A medida que avanza la edad, los efectos secundarios van disminuyendo. Y en la segunda dosis es cuando más suele ocurrir”. Por tanto, este habría sido el motivo fundamental de esas bajas incipientes en las aulas.

Además, añadía que “en los ensayos clínicos los efectos secundarios de todas las vacunas que llegarán a España son similares. Y las reacciones son mayores en los más jóvenes. Son esperados y están detallados en todos los ensayos”.

¿Es 'normal' la recomendación de Sanidad para tomar paracetamol antes de la vacuna de AstraZeneca?

Para Moraga, este consejo tiene una justificación: “Esto se debe a que en el ensayo clínico se hizo de este modo con la administración un poco antes de la vacunación. Al mismo tiempo se tenía que observar si esto bajaba la reacción vacunal”, aseguraba en 'La Tarde' de COPE.

El experto ha querido aclarar, asimismo, que esto se debe hacer solamente con esta vacuna porque, de utilizarla con el resto, podría reducir la respuesta inmunitaria al no haber sido probado el paracetamol en los ensayos.