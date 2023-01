Monseñor Prado, obispo de San Sebastián, sobre Benedicto: "Pasará a la historia por ser un gran papa teólogo"

Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián desde hace algunos meses, periodista y escritor ha hablado en 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Para Prado, Benedicto XVI "hizo la transición entre Juan Pablo II y el papa Francisco" y cree que "pasará a la historia por ser un gran papa teólogo" y "servir a la iglesia" incluso "ocupando cargos" que no todo el mundo aceptaría. "Ha sido un papa de transición aunque su figura es muy grande", reconoce el obispo.

Muchos han querido ver una ruptura entre el papa actual y el de Ratzinger, pero corrige que se trataría de una "continuidad de Francisco respecto a Benedicto XVI". Pero aclara que es algo que ya se había dado en el anterior porque "es el que el espíritu nos va dando". Aun así, concede que hay "estilos diferentes, subrayados diferentes" ya que "un papa latinoamericano no va a ser igual que uno de la Baviera alemana". Pero en todo caso, son "matices dentro de una grandísima continuidad".

Ratzinger dice que no actuar conforme a la razón es contrario a la naturaleza de Dios, lo que Prado explica como "el diálogo entre la fe y la razón". Gran parte del trabajo teológico de Ratzinger fue "hacer que la fe sea razonable", es decir, razona el obispo, "poner razones a la fe que de alguna manera no es palpable como puede ser cualquier objeto natural", lo que hace que "esta dimensión natural del ser humano es tan real como cualquier objeto material". En definitiva, es "hacer ver que es razonable creer" e ironiza que "no es como cree que los burros vuelan".

Y por último reflexiona que no se trata solamente de abstracción: "Nosotros no solo creemos en unas ideas, sino que creemos en una persona que está viva: en Jesús". Se trata de "un acto de la fe", según Prado, "de confianza que el hombre pone y que considera que está vivo". Y rememora las últimas palabras de Benedicto: "Jesús, te quiero". Esto significa, a ojos del obispo, "confiarse en Jesús, no solo creer ideas y cuestiones morales" "primero viene la fe y luego las consecuencias de la fe".