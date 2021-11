Miles de personas se vacunan tras la llegada del pasaporte COVID

Las imágenes de este fin de semana dejan una sensación de indignación, incredulidad y estupefacción al escuchar personas que se vacunan para poder entrar en bares y restaurantes.

Personas que a día de hoy, finales de noviembre, han decidido ponerse la primera dosis de la vacuna por razones como estas. Incluso alguno añadía que si no, no podría ir a la cena de empresa.

La presentadora de La Tarde de COPE, Pilar Cisneros, puede llegar a entender, nunca compartir, que alguien no se vacune por convicción, porque tiene unos argumentos que defender al respecto aunque no le parezcan acertados.

¿Pero esto que acabamos de conocer a qué responde?

Te recuerdo las razones: un viaje que quiero hacer, por el pasaporte covid, para entrar a bares y restaurantes... ¿Es esta una actitud madura? O, ¿estamos ante la banalización de la toma de decisiones? ¿Una dejadez irresponsable?

Este colectivo de personas no son negacionistas de la pandemia no son antivacunas convencidos ¿Son solo egoístas de la vacuna? Y ojo que no estoy hablando de gente muy joven. Fíjate, en España hay un 90% de vacunados de población diana.

Por franjas de edad: el de menor vacunación es el que va de los 30 a 39 años 77,3%, 13 puntos por debajo de la media.

Por supuesto, bienvenidos a la inmunización a través de la vacuna COVID, pero hoy en la Tarde queremos reflexionar sobre este comportamiento tan poco solidario.

Y lo hacemos con Daniel Gascón, columnista y escritor. La situación actual en España es 171 casos por cada 100.000 habitantes, y una presión hospitalaria baja.

A día de hoy las comunidades donde está en vigor el pasaporte COVID son Galicia, Navarra, Aragón, Baleares, Murcia y Valencia. Además de Cataluña, que lo ha paralizado temporalmente debido a un fallo informático.

A la espera de aprobación está el País Vasco. Y sopesan aprobarlo Andalucía y Castilla y León. Por el momento lo rechazan Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Los datos de la última semana esclarecen esta nueva realidad. Se han inoculado un 64% más de primeras dosis en Cataluña, y más del 80% en segundas dosis. Además, a nivel nacional, esta semana se han inoculado más de 72.000 primeras dosis, un 25% más que la pasada. Pero es que en Valencia, más de 1.700 personas se han vacunado un día después de pedir la autorización del pasaporte COVID.

Las colas más grandes se han visto en la Plaza de Toros. Donde tenían que cerrar a las 21:00 horas y estuvieron hasta medianoche para atender a todo el mundo.

Hablamos con Amparo Antolalla, directora de Enfermería de Atención Primaria del departamento de Salud del Hospital Pesset. Hospital del que depende este punto de vacunación.

Contamos con el testimonio de Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.