Un meteorólogo alerta de los fenómenos que ocurrirán este verano en España: "Es raro..."

Hace unas semanas todos mirábamos al cielo esperando que cayera esa ansiada lluvia para combatir la sequía que estaba afectando ya gravemente a nuestro país. Ahora, no obstante, y tras superar la última borrasca que ha servido para tomar un poco de aire, ya tenemos puesta la mirada en el verano 2023. ¿Será tan caluroso como el de 2022? ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá lluvias? Lo cierto es que esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio una rueda de prensa para adelantar cómo serán los próximos meses.

Sobre esto, de hecho, hablaron el pasado miércoles en 'La Tarde', donde además contaron con la opinión del profesor de Climatología de la Universidad de Alicante y colaborador del programa, Jorge Olcina, para dar algo de luz sobre este asunto. Ya desde el principio, Olcina ha adelantado que "no será como el del año pasado" donde las temperaturas fueron anormalmente altas, lo cual hizo que se batieran "muchísimos récords en muchos sitios de España".





¿Qué debemos esperar de este verano?

En este sentido, ha asegurado que en la mitad mediterránea o zonas del cantábrico, la inestabilidad "será menor" y las temperaturas no serán tan altas. Así las cosas, y pese a ser un pronóstico muy adelantado, la AEMET considera que este verano será cálido, podría llegar a serlo de los últimos 30 años. Eso sí, muy tormentoso. Si se cumple ese modelo estacional, aseguró el climatólogo, es posible que "se desarrollen tormentas". En este sentido, dijo, es posible que "tengamos temperaturas altas y por la tarde se formen tormentas".

"Parece que este verano será caluroso, lo que no es nada nuevo, porque venimos de una tendencia de veranos desde 2010 calurosos. Es raro encontrar un verano normal o incluso fresco, y con posibilidad de desarrollo de tormentas", aseguró el climatólogo.

Recordó también la última borrasca que tuvimos en junio: en el año 2019. "Explosiva en poco tiempo y generó mucho viento", aseguró. Una que le ha recordado a la borrasca Óscar que ya hemos superado. No obstante, el climatólogo lamentó que desde el año 2010 se están produciendo una serie de cambios que están afectando al clima. "Las atmósferas cálidas mueven con mucha energía las masas de aire y generan cambios bruscos", aseguró. Además, agregó que últimamente están saliendo informes, a su juicio, con un tinte "dramático" y cree que si exageramos mucho en el mensaje, "podemos perder importancia". Por ello, pidió no abusar de "esos titulares llamativos". Eso sí, eso no quita que se sigan produciendo estos cambios.