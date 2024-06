El mensaje de Eva, la hija de la mujer que evitó su desahucio gracias al Cádiz, al club: "La bandera"

A María se le acababa el tiempo. Hacía semanas que no podía conciliar el sueño, porque lo que estaba viviendo era una auténtica pesadilla. Iba a abandonar su casa de hace 57 años. ¿Cómo se hace una mudanza de toda una vida? Iba a ser desahuciada de su casa de Cádiz. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y, al no conseguirlo, fueron vendiendo piso por piso. Lo iban consiguiendo hasta que llegaron al bajo de María.

María no quería irse, porque era su bajo de toda la vida. Donde había entrado por primera vez en el año 1967. O irse o comprar la vivienda. Costaba 146.000 euros, y con una pensión de poco más de 1.000 euros era muy, muy difícil. Pero María sigue en su vivienda. El Cádiz intervino y pagó ese dinero para que María pueda seguir en ese piso para el resto de su vida. Pilar Cisneros ha hablado con Eva, la hija de María, en La Tarde de COPE, y ha contado todo lo que ha vivido estos días.





"Mi madre es otra": La felicidad de Eva gracias al Cádiz

"Mi madre es otra, está estupendamente. Está muy contenta con lo que ha pasado". Eva relata lo que ha sido una montaña rusa, que empezó con la llamada de Antonio Gallardo, de la Plataforma de Vecinos y Amigos de El Pópulo, que le puso en contacto con Pepe Mata, de la Fundación del Cádiz CF.

"Pensaron en comprar la casa y dejarla en usufructo, hasta los últimos días de su vida. No daba crédito, me tuve que sentar. Estoy muy conmocionada", explicó Eva a Pilar Cisneros. Y su madre, como es lógico, no dio crédito cuando descubrió el gran gesto de la fundación gaditana.

"Se lo conté a mi madre, que lo llegó a pasar muy mal. Y ellos iban en serio, son personas a las que les gusta ayudar si pueden, y más en un caso excepcional como este. Me esperé unos días, y hablando con él me dijo que iba para adelante. Cuando se lo dije a mi madre, empezó a llorar como una niña chica", explica Eva.

El mensaje de Eva para el Cádiz de parte de su madre: "Antes le gustaba el Madrid"

La hija de María no tiene suficientes palabras de agradecimiento para el equipo amarillo. Pero sí un mensaje muy, muy bonito. "Somos muy futboleros, somos del Cádiz y ahora vamos con el Cádiz a muerte. Mi sobrino y mi hermana y mi hermano son cadistas a muerte", señaló a Pilar Cisneros en La Tarde.

Así, María quiere trasladar un mensaje al equipo andaluz: aunque esta temporada hayan descendido a Segunda División, volverán a subir. Y con María apoyando en cada partido: "A mi madre ahora le encanta el Cádiz, a ella antes le gustaba el Madrid, pero ya ahora se ha hecho muy del Cádiz. Soy seguidora fiel, con Manuel Vizcaíno y demás. Mi madre tiene una bandera y tres camisetas del Cádiz ahí puestas. Me dijo que no pasa nada porque haya bajado el Cádiz, porque volverán a subir"

Un caso único y que demuestra que la humanidad sigue existiendo en la sociedad. Aunque a veces haya que luchar ante los problemas.