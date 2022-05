Matanza de Texas, ¿un minuto de silencio y seguimos?: "No nos podemos quedar en la conmoción del momento"

Ha vuelto a ocurrir y ya van 27 veces en lo que llevamos de año. Veintisiete matanzas en colegios o institutos de Estados Unidos por alguien (desequilibrado) que coge una o varias armas y mata a diestro y siniestro para después o quitarse la vida o ser abatido por las Fuerzas de Seguridad del estado o localidad en la que se haya producido el trágico suceso.

Veintisiete tiroteos en centros escolares que ponen, una vez más, encima de la mesa el debate de las armas, de la falicidad de acceso a las armas que está recogida en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. "¿Cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas?", se ha preguntado el presidente de EE.UU. Joe Biden.

Lo último que sabemos de lo ocurrido ayer en la escuela primaria de Uvalde, en Texas, es que Salvador Raimondo Ramos (el joven que cometió la matanza con dos armas de gran calibre que se autorregaló por su 18 cumpleaños), se atrincheró junto a sus víctimas en un salón de actos del centro antes de ejecutarlas, según ha contado el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el teniente Chris Olivarez.

Salvador Raimundo Ramos se parapetó en torno a sus víctimas y les disparó, matando a dos maestros y a 19 niños, ha contado Olivarez, para quien está forma de actuar muestra "simplemente la total maldad del tirador".

"Hay muchas preguntas sin respuesta", ha dicho el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas que ha resaltado que las autoridades trabajan con el FBI para determinar si la escuela era un objetivo específico de Ramos. "Estamos mirando si había algún indicador, alguna bandera roja, mirando redes sociales", ha explicado.

"Lo que sabemos sobre el tirador es que residía aquí en Uvalde, asistió a una de las escuelas secundarias locales, vivía con sus abuelos, estaba desempleado, sin amigos, sin novia que podamos identificar en este momento, sin antecedentes penales, sin afiliación a pandillas tampoco". Olivarez ha contado que la primera víctima de Ramos, su propia abuela a la que disparó antes de irrumpir en la escuela, está viva y que están tratando de localizar a su abuelo y a otros familiares cercanos.

¿Qué hay que hacer para parar estas matanzas?

En 'La Tarde' de COPE, el psicólogo Guillermo Fouce ha dejado claro que la sociedad estadounidense y el resto del mundo, en general, debemos reflexionar, debatir, sobre dos cosas "uno, el debate de las armas lo deben hacer, el control de armas es una necesidad y luego, lo que hay que hacer es anticiparse a estos problemas. Sabemos que era un chico que había sufrido bullying, que no se lo habían tratado y al estar aislado había explosionado".

Afirma el psicólogo que " Salvador Raimundo Ramos era, él mismo, un arma y eso debe hacer pensar en el trabajo con alguien que es víctima y en un momento determinado se puede convertir en otra cosa y deben llevar a cabo el debate de las armas porque alguien que no debe llevar armas las lleva y genera un problema mayor".

Sobre cómo se regaló así mismo las armas militares para llevar a cabo una matanza, Guillermo Fouce asegura que este hecho muestra “transmite su frustración y todo lo que llevaba acumulando con lo que ha hecho. También sigue un ejemplo como Columbine (la matanza en la escuela secundaria de abril de 1999), es como si siguiera un juego”.

"¿Un minuto de silencio y ya está?"

¿Qué debemos hacer el resto, la sociedad? ¿Un minuto de silencio y ya está? ¿El show debe continuar? Esta ha sido la reflexión nada más conocer lo ocurrido deSteve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors de San Francisco.





Ante tales preguntas el psicólogo nos lleva a pensar en "la clave del mensaje que ha dejado este chico: no puede ser que siga ocurriendo, no puede ser que no vayamos a la esencia para que no siga la violencia. No nos podemos quedar en la conmoción del momento para que mañana vuelva a ocurrir, hay que cambiar algo, hay que legislar porque es probable que vuelva a producirse y sin duda irá a más".

Si no se hace nada "cada vez lo que nos tenga que emocionar tendrá que ser más impactante y no nos paremos a pensar en lo que nos está pasando. La vida es muy efímera, muy líquida y ante sucesos como este, la llamada de que hay que parar, hay que reflexionar es una buena llamada de atención ante la sociedad que estamos construyendo" demanda Guillermo Fouce que insiste en que todos, todos "debemos ser reflexivos y no bombardear con muchas noticias. Lo que ocurre tiene mucho que ver con que las noticias ya no tienen fronteras, pero lo de ayer tiene que ver con el acceso a las armas, con la agresividad, con el conflicto personal de una persona que explosiona y se lleva por delante a muchas personas".