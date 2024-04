Matan en Gaza a siete trabajadores de la ONG del chef José Andrés: "Esto no es un hecho aislado"

Zomi Frankcom era una chica australiana que trabajaba como gerente de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés en la Franja de Gaza. Hace unos días, contaba entusiasmada en Twitter en qué consistía su labor allí. Hoy conocemos que es una de las víctimas del ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa Israelíes.

Junto a ella, viajaban en coches blindados e identificados con el logo de la ONG seis voluntarios más de nacionalidad británica, polaca y estadounidense-canadiense. A pesar de haber coordinado sus movimientos con el Ejército israelí, esta noche fueron alcanzados por un misil.

World Central Kitchen ha suspendido sus operaciones en Gaza casi seis meses después de iniciarlas.

Hace apenas tres días, la ONG Open Arms, que colaboraba en esta segunda misión como medio de transporte de alimentos, zarpaba hacia la franja de Gaza con un nuevo cargamento y solo les ha dado tiempo a descargar poco más de 100 de las 400 toneladas que llevaban a bordo. El equipo de La Tarde ha podido hablar con ellos tras el incidente y confiesan que "están devastados". Por eso, también han suspendido su labor y regresan a Chipre con la carga restante.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha admitido que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores de la ONG de José Andrés.

¿A qué peligros se enfrentan las organizaciones humanitarias en Gaza?

En la zona del conflicto trabajan ONGs como Cruz Roja o Save The Children, con cuyos portavoces ha podido hablar 'La Tarde de COPE'.

Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children en España, indica que "esto no es un hecho aislado. En estos momentos hay más de 200 trabajadores humanitarios que han muerto desde el 7 de octubre en la franja de Gaza. Naciones Unidas ha perdido ciento setenta y tantos, médicos sin fronteras cinco, nosotros hemos perdido a un colega de Save the Children junto a 23 miembros de su familia, suma y sigue, es decir, no se trata de un hecho aislado".

En guerra, la situación de peligro es extremo, pero para los cooperantes y los voluntarios es difícil pensar en abandonar e intentan aguantar hasta el final. Patricia Garrido, delegada de Cruz Roja Española en Ramalah (Cisjordania), le confirma a Pilar Cisneros que "el punto de retorno es algo que no nos planteamos. Es cierto que es difícil marcar esa línea. Pero por ejemplo, durante la gestión de los dos hospitales que teníamos en Gaza -la semana pasada perdimos el segundo- tuvimos que evacuarlo en situaciones bastante duras. Está completamente destrozado, los daños son muy graves y ya no podemos trabajar ni garantizar la atención de la salud desde estos puntos".

Las víctimas de este ataque son los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados desde que estallara la guerra de Gaza el pasado 7 de octubre y el conflicto ya se ha cobrado la vida de más de 32.800 víctimas, la mayoría mujeres y niños.