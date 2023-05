Más de 40 pueblos de Córdoba, en manos de los camiones cisterna: ¿Cómo funcionan y hacen el reparto del agua?

Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. A más de 40 pueblos de la provincia de Córdoba no les ha quedado más remedio que llegar a esta situación ya, y a saber hasta cuándo tendrán que estar en estas condiciones, o si más localidades de nuestro país tendrán que sumarse por la grave sequía que estamos sufriendo.

Los habitantes de los 24 municipios y 19 aldeas cordobesas que han llegado a este extremo para poder tener agua potable, en total más de 72.000 afectados, tienen derecho a cinco litros diarios por persona suministrados por estos camiones cisterna. Esto está ocurriendo ya desde hace 15 días. La razón es que el embalse de Sierra Boyera, que es el que abastece la zona, se ha secado por completo. En un principio, se planteó hacer un trasvase de emergencia de otro embalse, pero la alta cantidad de carbono en el agua de dicho pantano ha obligado a los vecinos a recurrir a las cisternas.

A pesar de las circunstancias tan extremas, al menos sigue saliendo agua de los grifos de estos pueblos, pero no es potable. Uno de los vecinos que sufre esta situación es Francisco Luna, que vive en Pozoblanco y, además, es hostelero allí. “A los restaurantes nos tienen permitido que podemos coger más de los cinco litros, lo que nos hace falta”. Comenta que en su caso suele ir dos o tres días a la semana para proveerse de lo necesario para su negocio.

Para los bares y restaurantes de la zona, como el de Francisco, la situación se agrava, pues ya no solo necesitan agua potable para cocinar, sino también para lavar las verduras o hacer café para sus clientes. Cuenta el hostelero que esto es la primera vez que les sucede. “Hace ya muchos años hubo restricciones de agua, pero no tener agua potable es la primera vez”. Se encuentran, además, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo estarán así, y a la espera de que solucionen los problemas con una depuradora cercana para que haga potable el agua del embalse del que se planeaba hacer el trasvase.

Hasta que mejore la capacidad o la potabilidad de estos pantanos, a los vecinos afectados de estos pueblos de Córdoba no les queda otra que depender del agua que distribuyen los camiones cisterna. Jesús Arranz es gerente de una empresa de camiones cisterna, que ahora mismo está dando servicio en el norte de Córdoba con cuatro camiones de su flota. “Esto se venía previendo desde hace unos meses”, apunta. Todas las alarmas saltaron finalmente el pasado 19 de abril, cuando Sanidad publicó que el agua no era apta para el consumo humano, y la Diputación de Córdoba se pone entonces en contacto con la empresa de Jesús para paliar el problema.

“Nuestro día a día es atender una serie de horas cada pedanía, y así repartir la jornada para intentar abarcar toda la zona que tenemos que suministrar”, explica Arranz, que precisa que el agua se la proporciona la gestora, en este caso 'Aguas de Córdoba'. “Ellos buscan la toma más cercana del municipio a abastecer, se lleva la cisterna, se carga, uno de sus operarios saca una muestra para ver el color, el olor y el sabor, y todo esto se anota” para comprobar si finalmente ese agua es apta para consumir y su empresa puede proceder entonces a transportarla y distribuirla. Añade, además, que todos estos controles tienen el visto bueno de Sanidad, por supuesto.

Una vez se confirma que el agua es potable, ¿cómo se hace el reparto entre los pueblos? Una labor algo complicada por toda la zona que deben abarcar, según Jesús Arranz. Explica que tienen cisternas desde 10.000 a 25.000 litros para adaptarse a la población de cada lugar, y tienen organizado un mapa donde se detallan los horarios de cada localidad. “Cada pueblo sabe que todos los días de la semana de tal hora a tal hora va a tener el camión cisterna allí y va a repartir el agua que necesiten los vecinos”. Según el sitio, suelen permanecer “entre tres y cuatro horas” para que a cualquier vecino le dé tiempo a acudir con sus garrafas. El gerente de esta empresa de cisternas asegura que su tarea no falla de lunes a domingo, para que el agua tan necesaria para cualquier labor en nuestro día a día no falte a ninguno de estos vecinos de Córdoba.