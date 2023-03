Marcha atrás en el teletrabajo: ¿Es el modelo híbrido la mejor solución para empresas y trabajadores?

"El teletrabajo no es el futuro, es el presente" o "el teletrabajo ha llegado para quedarse". Hemos oído mucho estas frases, especialmente después de la pandemia, porque pensábamos que era un modelo de trabajo que se iba a instaurar en las empresas. Sobre todo, en el caso de las empresas tecnológicas, en las que debido al confinamiento se apostó por este sistema casi desde el primer momento. Sin embargo, cada vez está más en duda que esto se termine cumpliendo, y es que muchas empresas entán dando marcha atrás en cuanto al teletrabajo.

Grandes empresas, como Amazon, Twitter o Meta, han cambiado de opinión y están pidiendo a sus trabajadores que vuelvan a la oficina, optando por un modelo híbrido en el que la presencialidad en el puesto de trabajo sea obligatoria un mínimo de días a la semana. Algo que hace pensar que quizás el teletrabajo no es tan bueno como pensábamos. Nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes, considera que es necesario tener en cuenta el contexto para analizar los beneficios de trabajar desde casa. "No es lo mismo teletrabajar con el covid, en un entorno de estabilidad competitiva, es decir, no hay tanto movimiento, que cuando ya llevamos meses de normalidad, y se activa la competencia, se activa la innovación y los avances tecnológicos", apunta el profesor de economía. "Quien trabaja en un entorno muy dinámico, probablemente el modelo se cuestiona o no es tan bueno como en otro contexto, ha cambiado el tablero de juego".

En España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), solo el 6,6% de los empleados trabajan desde casa más de la mitad de los días en el tercer trimestre de 2022, unos datos a lo mejor un poco escasos en comparación con nuestra percepción del teletrabajo. Trías de Bes recuerda que esto se debe a que la tipología de puestos de trabajo en nuestro país no favorece mucho a trabajar en remoto. "Con tanto peso del sector servicios, hay muchas empresas en las que el trabajador no puede teletrabajar". El economista indica que, en realidad, en España solo entre un 20 y un 30% de los empleados tiene capacidad para trabajar desde casa, pero aún así, dice, son datos bajos y que demuestran que si se comparan con los de la pandemia, "es verdad que ha habido un antes y un después".

Las dificultades de las empresas para mantener el teletrabajo

"Un modelo híbrido de trabajo lo que hace es chocar o transformar la cultura de la empresa". Fernando Trías de Bes pone el ejemplo de una empresa con una cultura de supervisión hasta el último detalle, en la que un sistema híbrido chocaría con ese exceso de supervisión. "Genera tensiones y conflictos porque no se puede controlar tanto el trabajo de los demás".

Precisamente, este choque con la cultura de la empresa es lo que está sucediendo en muchas organizaciones, como comenta el economista, en las que se está manteniendo el teletrabajo o un sistema híbrido, razón por la que al final las empresas deciden proponer la vuelta a la oficina. "El modelo híbrido de teletrabajo obliga a las empresas a evolucionar y a transformar su cultura", algo que considera que es de las cosas que cuesta más cambiar en una compañía.

Por otro lado, otro argumento que defienden muchas empresas a la hora de volver al puesto de trabajo son los beneficios que ofrece la presencialidad, como el contacto más directo con los compañeros. Con el teletrabajo, "no solo se pierde ese contacto diario, ese momento entre compañeros, sino que se pierden también esos pequeños comentarios o dudas que hacen que todo el trabajo en equipo se vea fomentado", comenta el profesor de economía. "Se gana eficiencia, por un lado, hay menos pérdidas de desplazamientos y una mejor conciliación, pero hay una parte del trabajo que solo ocurre y solo es posible si estamos presencialmente todos juntos".

Fernando Trías de Bes apuesta por un modelo híbrido y flexible como el sistema ideal de trabajo. "El mundo de las empresas y las organizaciones necesita ser como una ameba, poderse adaptar al medio líquido y cambiante en el que se mueve". Opina que el modelo híbrido es bueno, "pero tiene que haber una flexibilidad casi semanal" que se adapte a las circunstancias, una práctica que, según Trías de Bes, "ayuda tanto a la empresa como al propio trabajador".