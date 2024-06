Están a la vuelta de la esquina, y en menos de cuatro días estamos llamados a las urnas para votar en las elecciones europeas. En plena campaña, en La Tarde nos atiende Manuel Pineda, político de Izquierda Unida que figura en las listas de Sumar para estos comicios, concretamente en el número 4 de la misma.

Explicaba a Fernando de Haro cuál era la posición del grupo para estas elecciones. "Es un grupo plural como todos los grupos, hay gente de distintas familias políticas, mayoritariamente a favor de una UE social que no sea un consejo de administración y que tenga política exterior propia, que no convierta la UE en una especie de tropa de Estados Unidos. Decirte la posición sería mentirte, porque no hay una única" terminaba expresando.

??Herrera, sobre las elecciones europeas: "Son gratis; no te juegas el Gobierno de España"



?"Pero en España han pasado muchas cosas en los últimos tiempos para permitirnos el lujo de votar o no votar con cierta despreocupación"https://t.co/DRuhsScUZbpic.twitter.com/CZ9hFkdOWH — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) June 3, 2024

Rápidamente, aseguraba que la intención de Sumar en las Europeas es conseguir que la Unión Europea esté supeditada a los intereses de Estados Unidos, especialmente en su política "bélica". "Creo que nuestra política de seguridad, Suiza no tiene ejército y nadie lo invade. Eso es una salida muy de tasca, no hablo de que sea capitalista, sino de seguridad" le rebatía al codirector del programa.

Su posición en cuanto al ejército y la OTAN

"Creemos que más OTAN no es más independencia de EE. UU., es la maquinaria de guerra de EE. UU. y nosotros participamos para poner dinero y las guerras de modo indirecto. Esa no es la política que debemos aspirar, sino por relaciones internacionales basadas en el respeto al derecho internacional, la OTAN no es quien para hacer guerras" explicaba Manuel Pineda.

"No sé por qué tenemos que estar provocando a los chinos, debe pasar principalmente por evitar tensiones en el mundo. La señora Ursula von der Leyen, Macron y Robles nos van a mandar a la guerra, se vuelve a abrir el debate de la mili, ya se empieza a abrir. Algo hay que hacer, por supuesto, ante la invasión de Rusia a Ucrania, lo mismo que a otras guerras o el genocidio de Israel, hay que darle salida. ¿A que nadie se plantea armarnos hasta los dientes? ¿A que nadie plantea armar a Palestina? Estamos intentando utilizar vía política para resolver conflictos" expresaba.

Era entonces cuando tenía un cierto enganchón con Fernando de Haro, al decirle que no sabía si él estaba romantizando o no la guerra, y defendiéndola. "Conozco y he estado en cuatro guerras, no la conozco mucho, pero debajo de alguna he estado. Eso no lo queremos nadie" expresaba De Haro.

Por último, le preguntaba sobre el nuevo "lema" de Yolanda Díaz de mandar todo "a la mierda". "No creo que sea el lema de ella, se le escapó y luego lo ha utilizado. Decir que es su lema, creo que se le conoce más por haber llevado a cabo la primera reforma laboral que da derechos a los trabajadores, subir el salario mínimo, impedir que se pueda despedir a personas por estar enfermas y medidas que mejoran la vida de la gente. Decir que es su lema es simplificar" decía.