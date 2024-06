El primer sonido del día de Carlos Herrera: la semana de las elecciones europeas en España

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la semana de las elecciones europeas en España.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, de cabeza, ya metidos en junio. 3 de junio. Hoy la gente está muy feliz en Leganés, porque el Leganés ya es equipo de primera. Queda una plaza por dilucidar y ahí hay tres o cuatro que están pugnando y ya veremos que ocurre finalmente. Pero bueno, Valladolid y Leganés con el ascensor".

"Hoy se espera tiempo estable, despejado en la mayor parte del país. Alguna tormenta en la meseta sur, sistema ibérico, Pirineo catalán, pero temperaturas que suben por ejemplo. Miren de forma notable la mitad norte de la península. En el sur ya están suficientemente altas. No hay que preocuparse mucho más".

"Es el ambiente que les espera a todos aquellos que tienen. Ya saben ustedes estudiantes, que plantearse la prueba de selectividad, lo que se ha llamado siempre la selectividad, el acceso a la universidad. Bueno, pues repasando las últimas cosas, porque ya este lunes comienzan a practicar la prueba de selectividad, alumnos de Madrid y La Rioja".

"Luego van a ir poco a poco las demás comunidades. No hay, no hay un mismo calendario y no hay un mismo examen. Cada comunidad tiene la suya y cada comunidad arrastra la fama de ser más o menos contemplativa. En estos exámenes hay bastantes cambios".

"Este año los alumnos van a poder elegir si se examinan de Historia de España o de Filosofía en la parte de materia obligatoria, y luego podrán optar por la asignatura no elegida en la parte optativa. Lo que podrá ponderar la nota final es un examen, en fin, a favor de obra".

"Yo no sé si los que aprobamos la selectividad en nuestro tiempo, que era yo, no la recuerdo como excesivamente fáciles, sobre todo porque en aquel tiempo, por ejemplo, para entrar en algunas, en algunas facultades en concreto, hacía falta además más nota, porque la gente la había dado".

"En el caso de medicina puede ser como el doctor Gannon o el doctor Welby. Y bueno, y no les quiero contar. Con lo cual ya te preparaban en COU con asignaturas como Matemáticas especiales que no pegaba para los que íbamos a estudiar Medicina, pero tuvimos que sacarla, en fin. Y luego el par de exámenes de el de la selectividad y el de la facultad".

"Pero bueno, vamos a ver la disparidad de fechas para su realización es una crítica que se hace a estas, a estas pruebas, porque ya arranca en Madrid y La Rioja, mañana otras 14 menos Baleares, la semana que viene. Y no hay una unidad de criterio en las preguntas realizadas".

"Es la manera de corregir un alumno que haga una EBAU en una comunidad que ponga más facilidades, digámoslo así Canarias, Andalucía. Hombre, tiene más ventaja para pedir plaza en otra comunidad, donde esa prueba es más complicada. Por ejemplo, Madrid".

"Que no haya un examen nacional para todos los alumnos, pues lleva a la pillería primero de colegios que inflan la nota y de autonomías que bajan el listón de la van para enmascarar el bajo nivel educativo. Por eso lleva exigiendo el PP una prueba única. Ayer su presidente, Núñez Feijóo, anunció este acuerdo entre autonomías gobernadas por su partido las comunidades autónomas del Partido Popular".

"Bueno, esto sería a partir del año que viene. Y le han dicho a alguna comunidad gobernada por el PSOE si quiere sumarse. A los socialistas no les gusta eso de una única EBAU para toda España".

"Todavía no tenemos confirmación de las elecciones en México, pero parece que ha sido elegida la la izquierdista Claudia Sheinbaum, que es la mano derecha de López Obrador o la continuidad de López Obrador".

"En España hay encuestas de cara a las elecciones europeas del próximo domingo. Todas las encuestas vienen a decir que el PP estaría por delante con una horquilla de 20 o 24 eurodiputados del PSOE, 20. Otros danesa ya tres, por ejemplo, dice que aparece un rango de seis siete escaños con más votos que sumar y Podemos juntos. Son solo encuestas. Miren esto es distrito único y a estas elecciones europeas se le da, se le da una importancia o se le dan una importancia".

"Que luego si esa cosa del plebiscito, que luego tiende a olvidarse muy pronto, yo creo que de estas elecciones europeas se dilucida en el domingo, pero el martes ya no se acuerda nadie de lo que ha pasado, porque habrá otras cosas y se irá el PSOE teniendo un gobierno en minoría, no sacando leyes".

"Vendrá el problemón de la formación de un gobierno en Cataluña y seguirán las investigaciones de los talones de Aquiles del gobierno. Sacando el caso Begoña, salvo otras sorpresas que puedan llegar. Ahora ya les digo, fíjense ustedes, todas las encuestas le dan al Partido Popular como mínimo el doble de ventaja de lo que obtuvo el 23-J".

"Y sin embargo, existe aquí la conciencia de que eso sería un fracaso. Es decir, que el hecho de que el PP ganara por tres puntos sería un fracaso y que el PSOE de Sánchez perdiera por tres o cuatro, pues la vida sería un éxito. Bueno, oiga, yo les recuerdo que en las anteriores europeas, si no recuerdo mal, el Partido Socialista derrotó por 13 puntos al Partido Popular".

"Es decir, remontar esos 13 y ganarlo por tres o cuatro sea un fracaso. Aquí se exige que sea una goleada. Si no es una goleada de Núñez Feijóo. Pues no es un éxito, es algo grande. Bueno, estas cosas tienen. Ya veremos como esta campaña electoral circula esta semana".

"Pero la campaña consiste en, escribe Ignacio Camacho una cosa muy interesante, de donde el PSOE está buscando que sus votantes tengan la sensación, el orgullo de pertenecer, no al lado correcto de la historia, al pacifista, al ecologista, al bueno, al progresista, etcétera, etcétera y están administrando al Partido Popular".

"Bueno, eso es habilidad electoralista. No, no es otra cosa. La identificación con los señores de negro es una traslación del relato infantil que emponzoña la política española al plano internacional. Había que buscarse ultraderechistas malos de película".

"Ahí estaban Netanyahu, Milei y todo esto se le adjudica directamente al Partido Popular Europeo. Ya, ya lo saben ustedes. La ultra derecha, que es así, y el peligro de la ultra derecha. Bueno, lo que salga de estas elecciones formará parte de un Parlamento que elegirá al presidente de la Comisión Europea".

"Lo que pasa que habrá una lectura nacional cuando las elecciones europeas han ido en solitario, no ligadas a autonómicas o a municipales. La participación ha caído mucho, pero mucho. Es decir, pueden votar cinco o 6 millones de personas menos que en el 23-J y ya veremos que sale de ahí".

"Luego también les contaré alguna cosa acerca de la amnistía que la siguen peinando, pero han quitado los socialistas al no publicarla en el BOE el tema. Han intentado quitarlo de las elecciones europeas para el Estado y es vergonzosa y vergonzante. Por más que diga lo contrario, es que tratan a sus votantes como si fueran auténticos idiotas".