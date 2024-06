Luis Fonsi, en COPE: "Todavía no me creo que lleve 25 años de carrera"

Luis Fonsi es, probablemente, uno de los artistas latinos más conocidos de toda su historia. Su hit más conocido, 'Despacito', batió récords de reproducciones en todo el mundo, y casi 8 años después sigue resonando en muchísimos lugares de todo el planeta. Sin embargo, Luis Fonsi sigue siendo muy, muy importante en el panorama musical latino, como ha demostrado con su nuevo álbum, 'El Viaje'.

Precisamente sobre esta nueva recopilación y sobre los 25 años de carrera que recientemente ha cumplido charló con Pilar Cisneros, en La Tarde de COPE. El artista puertorriqueño ha recordado muchos momentos de su carrera y, sobre todo, ha recordado cómo comenzó con 18 años. Por aquel entonces se usaban los casettes.

"Desde el momento ern el que lancé mi primer disco hasta ahora, he vivido un viaje. Por eso el disco se llama 'El Viaje', porque he gozado cada momento, he vivido, he aprendido sobre todo en la vida: sobre el amor, sobre todo. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que ha sido un camino muy bonito", explicó Luis Fonsi a Pilar Cisneros.

"Mis conciertos son muy drama máximo. Me encanta jugar entre el mundo romántico y el drama. Hay gente que me conoció a partir de Despacito, pero todas mis canciones no son así. Yo soy muy romántico", confesó a Pilar Cisneros.

Sobre Despacito, el cantante americano también habló de cómo Despacito abrió paso a muchos artistas latinos en el mercado estadounidense. "Despacito llega en 2017, yo empecé en el 98. Ya tenía 19 años de carrera. Ya había saboreado lo que es tener el éxito. Supe disfrutar de esta locura. Bailar con el terremoto. Doy gracias por dar más cobertura a la música latina, aunque no me doy crédito por el éxito de otros artistas increíbles. Era solo que era el momento", reflexionó al respecto. Un artista muy importante en el siglo XXI para la música hispana.