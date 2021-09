La lucha de un juez italiano contra la mafia más sanguinaria

La 'Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de la mafia calabresa recibe un doble golpe.

En enero se enfrentó a un macroproceso judicial sin precedentes, y hace unas semanas fue detenido en Madrid el que está considerado su máximo responsable, Domenico Paviglianiti.

Fernando de Haro ha podido charlar con Roberto di Bella, juez de Menores de Regio de Calabria, que lleva 25 años luchando contra estos delincuentes. Conoce sus métodos y tiene un plan para su derrota.

Según ha declarado en La Tarde de COPE, "es una de las organizaciones criminales más potentes del mundo, seguramente la más ramificada, porque está presente en los cinco continentes. Son los principales importadores de cocaína desde el centro y el sur de América". Además, "la característica de la 'Ndrangheta es que su fuerza se funda en la familia", y confiesa Di Bella que "he trabajado en Calabria 25 años en el Tribunal de Menores y he tenido que juzgar primero a los padres y después a los hijos por los mismos delitos gravísimos. He juzgado menores que han cometido homicidios, homicidios en el contexto de las guerras locales, homicidios de representantes de las fuerzas del orden, policías, carabineros. Chicos de 16 o 17 años que han cometido estorsión, han despachado droga. Y además, he juzgado alguna vez, con horror, a menores involucrados en el homicidio o la tentativa de homicidio de sus madres".

Ante la pregunta de Fernando de Haro de ¿cómo se devuelve a la sociedad a un chico educado para matar?, el juez italiano Roberto di Bella responde: "Es un proceso lento, que requiere la participación de expertos, psicólogos, buenos profesores, de familias cuidadoras, de voluntarios antimafia... Es un proceso lento, pero los resultados nos dicen que teníamos razón. Los chavales descubren talentos que no estaban incluidos en su educación mafiosa. La fase entre los 12 o 13 años es una fase en la que los chicos son todavía maleables y tenemos la posibilidad de enderezarles".