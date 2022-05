Los negociadores de Policía son fundamentales en determinadas situaciones: ¿cómo trabajan?

Los negociadores de la Policía deben adelantarse al pensamiento y la acción del interlocutor en cada momento. No solo en los secuestros o robos, incluso en los suicidios a los que se enfrentan donde cada palabra y gesto cuenta. Esta profesión ha sido tema de conversación en 'La tarde'.

62 agentes se dedican en cuerpo y alma al ejercicio de este grupo de Policías y Javier Romero, inspector jefe y jefe de sección de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional, y Raúl Fernández inspector y jefe de grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional son dos de ellos. Javier lleva en esta sección desde 2017 y Raúl también empezó trabajo el mismo año. Ambos han recordado que la ficción está basada en hechos reales y han explicado que el ejercicio de un negociador es una herramienta más con la que la Policía cuenta para superar ciertas dificultades a las que se enfrenta.

Uno de los puntos fundamentales en los que ambos están de acuerdo es que se debe escuchar mucho y a partir de ahí trabajar en el suceso que tienen delante. Javier especifica que hay ciertas máximas que hay que respetar, entre las que está "nunca decir no", y menos ante una persona con un estado de emoción alto. Tampoco se debe retar al que tiene delante, pudiendo agravar la situación, reincidiendo en que se está para escuchar "las demandas y salvar vidas".

Reconoce que a veces las exigencias que expone el interlocutor son muy complicadas o imposibles de poder llevar a cabo, y para ello se intenta negociar hasta minimizarlas y si es posible, en el caso de secuestros. Uno de los ejemplos que argumenta en este tipo de sucesos tiene lugar en Latinoamérica donde se piensan que muchos españoles tienen un alto poder adquisitivo y quizás se ha dejado los ahorros en ellos. Según los expertos, aquí es fundamental la cooperación internacional.









La palabra es el arma fundamental en lo referente a suicidios

En lo referente a suicidios, es todavía más importante si cabe el "escuchar a la persona lo que le ha llevado a esa situación". "Si no tenemos el origen, daremos palos de ciego", explican los negociadores. Pero para que todo salga adelante lo primero es "trabajar en binomios, nunca hacerlo solo" y sobre todo tener detrás "un equipo de investigación que son compañeros que están en la sección o el grupo que trata de averiguar todo sobre esa persona, los posibles problemas que haya podido tener en el trabajo, y así saber qué le ha llevado a esa situación".

Uno de los sucesos más complicados a los que se han tenido que enfrentar fue un suicidio en el que estuvieron negociando hasta las once de la noche, saliendo afortunadamente todo bien y no teniendo un final fatal. Ambos comentan que ese día tuvieron que realizarse varios relevos porque desgasta mucho psicológicamente y se está tan focalizado que no se está atento a lo que comunica el compañero. Con esto vuelven a redundar en la importancia de tener detrás un equipo que busca que todo finalice de forma satisfactoria.

Por último, reconocen que no están hechos de una pasta especial sino que el día a día les ha curtido y el tener un equipo al lado te permite sacar cualquier problema personal o momentáneo adelante.