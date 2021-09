Los jóvenes afganos que estudiaron en España piden auxilio para salir del país

En esta semana no solo se cumple un mes de la conquista de Kabul. También del inicio de una de las mayores operaciones de evacuación de la historia. Durante quince días, el despegue de aviones con nacionales y refugiados fue incensante. Había una fecha límite: el 31 de agosto. Las historias han sido incesantes y hasta a veces, escalofriantes. Hay personas que siguen allí encerradas, sin poder salir, que temen por su vida y por la de sus familiares, como le pasa a Su (nombre ficticio al que recurrimos por la seguridad del entrevistado).

"Escuchamos que los talibanes entran a la casa por las noches y arrestan a las personas con el objetivo de interrogarles, castigarles, torturas o incluso asesinatos", "Mi padre trabajaba con los milires afganos y yo me fui a España, así que estamos muy preocupados y asustados"

Su y su familia han tenido que inlcuso dejar su casa: "No puedo quedarme en un solo lugar, pero me temo que algún día me voy a quedar sin opciones para ir"

El sueño de Su es ser médico. Y se estaba preparando para ello. Viajó a España de Erasmus para seguir formándose y precisamente a sus compañeros les ha mandado un mensaje de auxilio. Ana María es una de sus compañeras y que nos atiende en 'La Tarde': "Me quedé impactada, no daba credito a lo que estaba leyendo. Enseguida pensé como persona, ¿yo que puedo hacer?"

"Cuando no responde pienso: ¿será por problemas de conexión o porque lo han matado literalmente?"

"Leímos una noticia de un compañero de odontología también afgano de esta universidad que consiguió salir gracias a una petición en Change.org... ya vamos por más de más de 51 mil firmas".

Además de Su, hay otra joven que por el simple hecho de haber estudiado en España, los talibanes la consideran culpable de la invasión extranjera. Su nombre es Azami:

Estoy estudiando Odontología en la Universidad de Kabul. Estuve en Santiago de Compostela gracias al programa Erasmus durante 6 meses. Después de esto todos los estudiantes somos un grupo de riesgos porque estuvimos fuera de nuestra tierra. Los talibanes han acusado a algunos profesores y estudiantes que han estudiado en el extranjero por estar ayudando a extranjeros en su invasión de Afganistán y quizás ayudándoles a destruir nuestro país y estas son las cosas que provocan tanto miedo. Todos nos escondemos en otros lugares para que no nos encuentren. Además, soy una estudiante activista en programas sociales de mi Universidad. He realizado muchas actividades de este tipo dirigidas a mujeres. Ahora eso es todo lo que quieren controlar. Todos saben a lo que me dedicaba y todo lo que hice. Especialmente con respecto a una mujer. Porque hiciera un programa de intercambio Erasmus. Es muy reconfortante para mí, pero también es muy peligroso. No les gusta que una mujer o una niña se vaya a un país extranjero sola. Por esto tengo tanto miedo.

















