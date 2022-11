Los docentes, contra la reducción del examen de Lengua en la EBAU: “Va a haber un descenso en las capacidades”

Como sabes, el Ministerio de Educación lleva preparando desde hace meses un nuevo modelo de EBAU y, aunque los primeros cambios están previstos para el verano de 2024, los borradores no están exentos de polémica ni de críticas. Es el caso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Los coordinadores de las pruebas de acceso de la asignatura y la RAE creen que se están reduciendo “considerablemente” los contenidos de esta asignatura y prueba de ello es la reducción del examen a tan solo 25 preguntas tipo test y a 150 palabras por cada texto que redacten los alumnos o la eliminación de la sintaxis. También, se evaluará en un mismo ejercicio "Lengua, Literatura, Historia y Filosofía" además de inglés y lengua cooficial. Y lo que es peor, para elaborar el documento, no se ha contado con la opinión de profesores de bachillerato ni de los coordinadores de las pruebas de acceso. Como te puedes imaginar, esto no ha sentado nada bien a ninguna de las partes. Y con razón.

Salvador Pons, es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Valencia y profesor especializado en la asignatura de Lengua Española en las pruebas de acceso a la universidad. Ha explicado en 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro que es grave que el Ministerio no haya contado con ellos: “No he llegado a saber qué instituciones están implicadas en este proyecto”. Declara haber sentido “indignación” por esta nueva ley.

Lo que menos le gusta es que “el examen ya contenía” todo lo que quiere añadir el Ministerio. Pons apunta que “la lengua española tradicionalmente ha tenido tres objetivos”, que son “enseñar a leer y escribir, enseñarles reflexión sobre el idioma y enseñarles literatura”. Aunque hasta ahora ya existían esos tres objetivos, critica que “ahora solo se va a dejar uno”: el uso de la lengua. Además, el catedrático opina que en el examen “hay un uso más elaborado” que el que propone la ley.

El Ministerio arguye que el examen es más competencial, pero Pons critica que “competencia es todo” y que “si ese es el argumento para cambiar, es un argumento vacío”.

El mayor de los temores de docentes como Pons es que “va a haber un descenso en las capacidades lingüísticas de los alumnos” y que “será más grave cuanto más dependan de la escuela” los alumnos. Es decir, la brecha será mayor en personas con familias en riesgo de exclusión. Y sentencia que “el diseño de la buena prueba es lo que tenemos actualmente”.