Lola Higueras, primera buceadora de la Armada y americanista: "España se desangró en América"

El Museo Naval es uno de los edificios más emblemáticos de la rama marítima del ejército español. Más allá de sus visitas y de los miles de aficionados a la marina y curiosos del patrimonio cultural de nuestro país, en el edificio del Paseo del Prado número 3 se han establecido los primeros buceadores de la historia de la Armada. Una de ellas es Lola Higueras, quien ha recibido al presentador de 'La Tarde' de COPE, Fernando de Haro.

En una mesa extraída de la antigua Filipinas española, el comunicador y la buceadora ya retirada han repasado su trayectoria en la marina, donde Higueras tiene buenos recuerdos: "Ha sido mi vida. Han sido prácticamente 40 años, que es toda mi dedicación profesional, que a su vez alterné con mi vocación profesional que es la enseñanza, en la Escuela Superior de Canto". En la charla, Lola Higueras explicó con detalles cómo surgió esta sección: “Muy sencillo. Cuando yo entré en el museo, estaba el Almirante Guillen y siempre se adelantaba a los acontecimientos, con una gran visión de futuro. Por aquel entonces, la Armada tenía algunas competencias en el patrimonio sumergido y consideró que, desde el museo, se tenía que organizar un Instituto de Estudios Histórico-Navales. Como yo era una buena nadadora y el Almirante lo sabía, me preguntó si quería que le formase en la disciplina del buceo y yo, por supuesto, acepté”.

Como todos, de joven cometió algunas acciones que no se debían de hacer, como en su caso bucear demasiado profundo: "Buceé hasta 40 metros. Claro, cuando eres joven haces ese tipo de burradas. Luego las descompresiones tardaban pues lo que buceaba después. Pero la verdad es que he sido una privilegiada con mis dotes de buceo".

Comienzo de la arqueología subacuática

Durante su trabajo en el Museo Naval, Lola Higueras no solo se ha encargado de trabajar en el descubrimiento y análisis de los buques encontrados en las aguas de Cataluña, el Levante o de la Bahía de Cádiz, también ha tenido un papel importante en cuanto a la recopilación de archivos en los diferentes repositorios españoles. En un momento donde todavía no se hablaba de arqueología subacuática, puesto que fue un poco posterior a su trabajo: “En ese momento, no se hacía arqueología subacuática. Es una disciplina moderna. Lo que el museo asumió es un papel importante de mentalización de patrimonio sumergido. Porque muchas veces, no hablamos de un pecio, sino más bien de campos de ánforas. Mi papel fue divulgar, dar a conocer y documentar los archivos de la Armada, donde hemos sido pioneros”.

El Museo Naval también ha dedicado durante un largo tiempo al trabajo especializado en la arqueología subacuática. Aunque Lola Higueras señala la dificultad de los trabajos que se realizan en las aguas debido al estado de los navíos que se encuentran en las costas mencionadas anteriormente: "Los buques romanos y fenicios, que son los más importantes que recuerdo, no se encontraron ninguno en buen estado, porque hay que entender que han pasado más de 1000 años y la madera se descompone. Tenemos un problema en la arqueología subacuática, porque no se puede actuar si no se tienen las herramientas al instante para trabajar”, afirma Higueras.

Una reflexión sobre la colonización en las Américas

Además de ser experta subacuática, Lola Higueras también es americanista. Durante la charla con el comunicador de 'La Tarde', Fernando de Haro, ha querido compartir su punto de vista sobre lo que sucedió en las Américas, ahora que se está criticando el trabajo de España en aquella época y en muchos sitios se retiran monumentos en honor a Cristóbal Colón: "Fernando VII tiene mucho que ver con esa historia. En un principio no es una rebelión contra España, sino contra la vuelta del monarca y la eliminación de la Constitución de 1812. Los criollos son los que se alzan contra Fernando VII. Desde mi punto de vista, creo que España se desangró en América. España no fue allí para crear un imperio, como Francia o Inglaterra, que se llevaron todo de sus colonias. España se mezcló, pobló, dotó de infraestructuras, universidades, catedráles... y por supuesto una sociedad criolla".