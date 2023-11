Lobato, el líder del PSOE madrileño, defiende la amnistía: "Es arriesgado porque tiene un objetivo importante"

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha pasado este martes por los micrófonos de 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, donde ha dicho que "estamos ante un proceso de una situación compleja y se da un paso valiente, pero que tiene muchas aristas".

Lo ha hecho un día después de que los socialistas registraran en el Congreso de los Diputados, y en solitario, la ley de amnistía. A su juicio, esta decisión "es un paso arriesgado, que tiene un objetivo", pero ha admitido que también "tiene una compilación". No obstante, Lobato ha confesado que es "arriesgado", ya que tiene "un objetivo importante que se puede conseguir o no, que es la superación de un conflicto, no solo político sino social, dentro de Cataluña y de España".

"Si lo conseguimos, habrá merecido la pena. Si no... pues por eso es arriesgada", ha admitido el líder socialista madrileño. Además, Juan Lobato ha defendido el pacto al que ha llegado PSOE con Junts y ha asegurado que "si no estuviera Vox, estoy seguro de que el PP habría pactado con Junts". Una premisa que ha repetido en varias ocasiones.

Lobato niega que el PSOE vaya a ceder el 100% de los impuestos a Cataluña: "Se ha manipulado"

El líder socialista madrileño ha criticado que "fruto del debate que se está produciendo", se ha llegado a punto en el que se están poniendo en duda algunas cuestiones del pacto y ha puesto de ejemplo la financiación de las comunidades autónomas, alegando que "se ha manipulado de forma burda".

Lobato ha explicado que la transferencia total de los impuestos y la gestión de los mismos que consta en el escrito registrado en el Congreso de los Diputados "lo propone Junts y en el párrafo siguiente, el PSOE dice lo contrario". De llevarse a cabo los deseos de los independentistas catalanes, la cesión del 100% de los impuestos, "sería de facto la desaparición de Estado en Cataluña".

Lobato ha sacado pecho de estos acuerdos. Si bien ha confesado que "se han incluido propuestas con complejidad, pero que pueden salir bien", también ha defendido que el PSOE "ha dado un paso al frente".