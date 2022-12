¿Libraremos viernes o lunes?: El economista Trías de Bes señala qué cambiará al implantar la jornada de 4 días

El economista Fernando Trías de Bes explicaba este miércoles en La Tarde qué tiene que cambiar en nuestro país y en Europa para que pueda implantarse la semana laboral de cuatro días y cuáles son las variables que juegan un papel crucial. Incluso aclaraba con Pilar Cisneros si puede ser que, de llegar a establecerse como la norma de las empresas, si siempre podríamos librar los lunes o los viernes para que los trabajadores hagan puente con el fin de semana.

Y es que todo apunta a que las ayudas para que las empresas puedan implantar la semana laboral de 4 días se van a avanzar la próxima semana. En cuanto esté abierta la convocatoria se podrán presentar las solicitudes para optar a estas ayudas, que podrán optar hasta los 150.000 euros para las empresas que implanten la jornada laboral de 4 días. Se trata de un plan experimental y que las empresas que se acojan deben comprometerse a tener esas jornadas al menos 5 años y no debe suponer que el trabajador cobre menos ni una mayor carga de trabajo. ¿Estamos realmente más cerca de esta realidad?

Fernando Trías de Bes, el economista 'de bolsillo' de La Tarde









Jornadas de 4 días: ¿Libraríamos viernes o lunes?



“Yo trabajo 6 días a la semana, a ver cómo paso a 4”, bromeaba el economista, que explicaba que “se trata de un tema en el que llevamos bastantes años y con muchas opiniones a favor y en contra”. “Se han hecho ya bastantes experimentos en bastantes países y no hay ninguno que lo haya implantado definitivamente”, aclara.

Por un lado, subraya que ha habido casos que se ha mantenido los salarios pero que hay algunos en los que se ha reducido. “Porque una cosa es cuántos días y otra cosa es cuántas horas, hay empresas que piden hacer las mismas horas por semana”. Así, matiza que, por conciliación, “es verdad que ayuda un día más en semana de descanso, pero también es verdad que más horas en esos 4 días es malo para la conciliación también porque aumenta el cansancio”.

Eso sí, tanto Trías de Bes como Pilar Cisneros se han encargado de zanjar la posibilidad de que se convierta en una suerte de puente. "La gente piensa que va a tener libre el viernes o el lunes, pero no va a ser el caso".









Qué tiene que cambiar para implantar la jornada de 4 días



“En el momento en el que reduces las horas de trabajo se produce un aumento de costes a no ser que haya un incremento de la productividad”, responde tajante el economista en La Tarde, que recuerda que hay estudios que demuestran que la persona, “al menos al principio”, es más productiva, hay menos distracciones. “Esa es la teoría”, incide.

“Pero hay sectores en los que no se puede, un camarero no va a poder servir los platos o los cafés más rápidos porque trabaje cuatro días, porque los comensales llegan al ritmo que llegan. Luego hay trabajos en equipo, que es complicado, porque las personas se van alternando, hablamos del factor de continuidad”, insiste.

En ese momento, Trías de Bes hacía "un inciso importante" y recordaba una anécdota de su padre: "Me explicaba que iban al colegio los sábados y mi abuelo también trabajaba ese día y el domingo por la mañana". "Durante el último siglo y medio en España y Europa ha habido unos cambios y una evolución en recortar las horas trabajadas. Poder se puede, otra cosa es que no se vayan a mover cosas, y se moverán cosas".









Por eso, aclara el experto qué tiene que cambiar para que pueda implementarse en España la jornada de 4 días: “Se tiene que cambiar la mentalidad, que el trabajo de 5 días hay que sacarlo en 4. Además, ajustes en salario y muchos más elementos”, comenta.

“Piensa en todos los europeos que trabajamos, miles de millones de horas en un día y, entre todos, las cientos de miles de millones de horas al año, y redúcelo al 15%. Se mueven cosas a nivel macro económico, o todos somos capaces de hacer las mismas horas de trabajo equivalentes o la producción total de Europa se verá reducida y, si baja la productividad baja el PIB. A lo mejor trabaja más gente, baja el paro, pero si no bajan los salarios los costes de las empresas se dispararán”, destaca.

Por último, Trías de Bes explica que la clave es que no es lo mismo hacerlo en un mundo no global que en un mundo globalizado, porque China “seguro que no va a reducir a jornadas de 4 días”. “Tendremos que poner aranceles a muchos productos”, finaliza.