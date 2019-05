La leyenda del Yeti continúa: El ejército indio asegura haber encontrado pruebas

La leyenda del Abominable Hombre de las Nieves sigue aumentando porque esta semana el ejército indio ha publicado unas fotos en la cordillera del Himalaya en la que se ven unas pisadas de 81 cm de largo por 38 de ancho. En su perfil de Twitter, el ejército asegura que pertenecen al Yeti, la ultima noticia que se tiene de avistamientos o pruebas data de 2007 cuando estas pruebas fueron vistas en el Everest por un grupo de estadounidenses.

El mensaje reza así: “Por primera vez, el Equipo de Expedición de Montaña ha localizado unas huellas misteriosas de la bestia mitológica conocida como 'Yeti' y que miden 32x15 pulgadas en las inmediaciones del Campamento Base de Makalu el 9 de abril de 2019. Este esquivo hombre de las nieves solo ha sido visto en el Parque Nacional Makalu-Barun en el pasado”.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7