Las tres preguntas básicas de economía que casi nadie acierta: El 81% de los españoles suspende

¿Cuánto sabes de economía? Resulta que ocho de cada diez españoles no saben responder a tres preguntas básicas sobre economía. Es lo que dice un estudio llevado a cabo por el Banco de España. La llamada “Encuesta de Competencias Financieras” relativa a 2021 hace saltar las alarmas por la escasa cultura financiera que tenemos en nuestro país. Las preguntas son las siguientes:

1. “Cinco hermanos reciben un regalo de 1.000 euros en total" y el dinero "se reparte a partes iguales". "Imagina ahora que los cinco hermanos tuvieran que esperar un año para obtener su parte de los 1.000 euros, y que la inflación de ese año fuese del 1%. En el plazo de un año serán capaces de comprar":

A) Más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero

B) La misma cantidad

C) Menos de lo que podrían comprar hoy

2. “Supongamos que ingresas 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual. En esta cuenta no hay comisiones ni impuestos. Si no hace ningún otro ingreso a esta cuenta ni retira ningún dinero, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al final del primer año que le paguen los intereses?".

A)Más de 110 euros

B)Exactamente 110 euros

C)Menos de 110 euros

D)Es imposible decirlo con la información dada

3. “¿Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones?”

A)Verdadero

B)Falso

La media de aciertos se sitúa en un 53%. A pesar de que hemos mejorado algo con los años, no estamos cerca de la media de la OCDE, que es del 57%. De hecho, quién tiene mejor cultura financiera, es Alemania, que se sitúa a la cabeza con más de un 66% de media de aciertos.

Para resolver estas preguntas está Fernando Trías de Bes, economista y escritor, profesor de economía de bolsillo de 'La Tarde'.

Consulta las respuestas

La primera pregunta tiene que ver con la inflación. La respuesta correcta es: la tercera, y "responder correctamente requiere que una cantidad de dinero pierde capacidad de compra cuando suben los precios", explica el Banco de España.





La segunda tiene que ver con el concepto de tipo de interés compuesto. La respuesta correcta es la primera, más de 110 euros, y "requiere entender que la evolución de una cantidad ahorrada durante cinco años depende del tipo de interés anual aplicado a la cantidad ahorrada el primer año y también los intereses acumulados", apunta el Banco de España. Esto es, que a los 100 euros iniciales hay que aplicarle un 2%, lo que daría un resultado inicial de 102 euros. Al siguiente año, la cifra sería de 104,04 euros, ya que se debe calcular un 2% sobre los 102 euros, y así sucesivamente.

Para que quede más claro, Trías de Bes añade un ejemplo: "Tú estás esperando el avión, y avisan que la hora de embarque se retrasa 10 minutos. Después otros diez minutos. Y cuando llevas así 2 horas, te vas al auxiliar y lo reclamas, y te dicen "oiga por diez minutos"". Es decir, el interés compuesto te dice que sobre una cantidad yo te doy un dinero, pero una vez que cobres los intereses va a haber más dinero que el que tenías, y el interés se aplica sobre una cifra mayor.

La tercera es sobre la diversificación del riesgo. La respuesta correcta sería “verdadero”, porque "el riesgo asociado a invertir en renta variables disminuye si se adquiere una amplia gama de acciones en vez de un único tipo". Un ejemplo para aclararlo: "Si tú le prestas dinero a un ludópata, el riesgo que corres es mayor que si no lo fuera. Pero si ese ludópata es el príncipe heredero de una fortuna, hay riesgo pero hay garantía. En este caso, bolsa tiene un riesgo mayor que otras inversiones. Si inviertes en más valores, la capacidad de riesgo disminuye".

Si no has acertado, no te preocupes, un 81% de los encuestados falló al menos una de las preguntas. Fernando Trías de Bes piensa que en el test del Banco de España "añaden más lío, porque te dan más información de la que necesitas para despistar", y añade a modo de conclusión que "con ejemplos básicos y más divertidos, se entendería mejor y la gente se interesaría más por la economía".