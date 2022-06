¿Las estrategias de campaña de los candidatos andaluces están funcionando? ¿Qué es lo que les perjudica?

La campaña andaluza está en la mitad de su recorrido. Los candidatos a presidir la Junta siguen recorriendo la comunidad ofreciendo mítines y paseos por las principales calles ofreciendo sus propuestas y manteniendo en algunos casos la crítica constante.

¿Pero lo están haciendo bien? Juanma Moreno (PP), Juan Espadas (PSOE), Macarena Olona (VOX), Juan Marín (C's), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) e Inma Nieto (Por Andalucía), ¿están siguiendo una estrategia correcta o hay aspectos que les están perjudicando?

La Tarde de COPE lo analiza con Josu Ahedo y Miguel Ibabe Botella, autores de “Política. La guerra de las percepciones”.

Los socialistas no están logrando movilizar a la gente para el voto porque “no sabemos tan siquiera si tiene jefe de campaña electoral”, indica Ahedo. Ambos piensan que “Juan Espadas no es un buen líder”. Pero no se refieren tanto a “ser un buen o mal líder”, sino “de lo que perciba la gente” del político para llegar a serlo. Con respecto a esto, Ibabe le dice a Fernando de Haro que “se busca mucho la cercanía, la humanidad, que palpen la calle. Tenemos una desafección política brutal en toda España, la gente ve muy alejado al político de su día a día”.

El uso de 'campañas negativas' está a la orden del día. Políticos que lo que hacen es denostar al contrincante y dejar en el votante un mensaje negativo. “Juegan a movilizar a tu votante y desmovilizar al votante del contrario”, “es el recurso que siempre utiliza la izquierda para movilizar a sus votantes”, concreta Ahedo. “Nosotros apostamos siempre por una campaña positiva, porque el líder político tiene que ser auténtico y hacerle brillar todas las características que tiene”, y en este sentido “Juanma Moreno lleva tres años gobernando, lo ha hecho bien, la gente de Adalucía comprueba que la gente del PP puede gobernar y que ha hecho bien las cosas”.

Para que un discurso esté bien hecho, Miguel Ibabe señala que “tiene que ser muy claro, muy directo, muy cercano. Y desde luego, desde VOX están haciendo un discurso muy claro. Cada uno tiene su mensaje, quiere vender un mensaje de todo lo que es su campaña” y “lo lanza de la manera que quiere”. “Desde el PSOE quieren hacer una campaña más negativa y su mensaje va muy enfocado hacia ese lado”, dice. Y en el caso de Juanma Moreno, para movilizar a los votantes destaca que si “en el pasado te han votado, no me estés vendiendo continuamente lo bien que lo has hecho, dime qué es lo que vas a hacer después, que es lo que yo te voy a votar otra vez”.

Y ¿los partidos para estas elecciones en Andalucía tienen realmente un plan estratégico? Contesta Josu Ahedo. “La campaña es permanente, una vez que acaba esta campaña empiezan la siguiente. Por eso tienen que tener muy claro el documento escrito de lo que quieren hacer, de los mensajes, de lo que preocupa a la gente. Creemos que la política tiene que basarse en certezas: qué es lo que el ciudadano necesita. Y esa es la auténtica política”. Esto le indica Ahedo a Fernando de Haro en La Tarde de COPE, pero hay varios capítulos referidos a este asunto en el libro que ha escrito junto a Miguel Ibabe Botella “Política. La guerra de las percepciones”.

