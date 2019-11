Juan Solo: “El viaje que todo el mundo va a querer hacer”

Hoy vamos a aprender lo importante que es saber pedir perdón.

Según un estudio publicado por el prestigioso Journal of Psychology and Health, aquellas personas que saben perdonar, ya sea a sí mismo o a los demás, tienen más posibilidades de dormir mejor y durante más tiempo.

No sé si saben que, cuando alguien tiene problemas para dormir, una de las cosas que más le molesta es que le digan lo de: eso es que no tendrás la conciencia tranquila.

Por si fuera poco, ahora han descubierto que el perdón ayuda a reducir emociones negativas como la ira o el arrepentimiento. ¿Cuánto dinero habrán invertido en esto?

En internet abundan los gurús de vecindario que están empeñados en lograr que tu vida sea mejor. Yo puedo, nadie lo hará por mí. Me quiero y me amo más que nadie. Quiero este estilo de vida.

¡Qué nivel de estrés! Yo opino que los libros de autoayuda ayudan, sobre todo, al que los escribe.

Pues he encontrado un gurú que tiene consejos para los que se duermen durante el día. Amigo, amiga; si andas todo el día cansado escucha este consejo porque puede cambiar tu vida: Si tienes sueño, duerme más.

Pues sus consejos tienen cientos de miles de visitas.

Aunque de todos los consejos que ha dado, hay uno con el que estoy de acuerdo: comer chocolate.

Nos vamos al mar.

No, por debajo del agua no. ¡Por encima! Nos vamos de crucero. Ve reservando el 16 de abril de 2020, Pilar, para este viaje porque será un crucero muy especial. Un crucero temático. ¿Star Wars? ¿El Señor de los Anillos? ¿Las novelas de Los cinco? No, todo en este crucero gira en torno al chocolate. Por eso se llama “chococruise” Chivitavecchia, Génova, Barcelona, Palma de Mallorca, Malta y Catania.

8 días tumbado, dándote la vida padre y comiendo chocolate. Es posible que al final acabes cantando... “estoy gordo, lo sabes muy bien, no sé lo que pudo ser...”.