Juan Solo: "Si no entiendes las decisiones de algunos jueces, con esto vas a alucinar"

Antes de nada quiero complacer a una oyente: ayer llamó diciendo que un gato no puede imitar a una moto. Eso es cierto; el gato NO LA IMITA. Yo digo que suena igual.

Satisfecha la curiosidad de esta oyente, vamos al primer tema que quiero contarte hoy. Ya te digo que va a preocupar a más de uno. Y que, además, va a resultar polémico. Tener pareja estable, engorda.

No es una tontería ni una afirmación personal sino el resultado de un amplio estudio realizado en Estados Unidos. Durante el primer año de vida en pareja se engorda una media de 7 kg.

No hay ni un solo motivo de esperanza. Según el estudio el 70% de los hombres, engorda y el 40% de las mujeres. Vosotras os cuidáis más.

Intentemos buscar la explicación de los científicos. En un 40% influyen las comidas y cenas en restaurantes con tu pareja. Comemos cosas más sofisticadas...

En un 30% influyen las sesiones de manta en el sofá, picar algo y peli. Todo la noche rumiando, como un bóvido.

También dicen los expertos que durante ese primer año hay que acostumbrarse y adaptarse a los hábitos alimenticios de tu pareja.

La peor parte os la lleváis las mujeres porque vosotras, por lo general, sois más cuidadosas en la alimentación. Nosotros, cuando somos más salvajes, nos alimentamos más como Tarzán.

Y hay un último factor: muchas parejas piensan que una vez que le han echado el lazo al otro, ya no es necesario cuidarse.

LEYES CURIOSAS EN ESTADOS UNIDOS

Dejemos el tema de las lorzas, porque llevamos unos días en los que todo el mundo habla de sentencia, de jueces y de leyes. Parece que, de repente, en España todo el mundo se haya vuelto abogado. He oído a más de un tertuliano decir que no entiende las leyes. Bueno, eso se arregla estudiando Derecho.

Aún así, si alguno alucina con nuestras leyes. Pues menos mal que no vives en Estados Unidos porque allí es de traca. Como sabes, hay leyes federales, para todo el país, pero también cada Estado tiene leyes particulares. Estas son las que nos dan momentos de gloria a los que hacemos humor.

Comenzamos por el Estado de Pennsylvania. La ley de Pennsylvania prohíbe cantar en la ducha.

Algo que, en casos como el mío, está completamente justificado. No solo desafino, sino que no controlo el volumen. Hay personas que suben vídeos de familiares suyos cantando en la ducha. Esto no se hace...

Nos vamos a Kentucky. Cada persona debe bañarse, al menos, una vez al año.

En un pueblo de Illinois llamado Urbana está prohibido por ley que un monstruo traspase los límites del pueblo. En mi pueblo, no.

Nos vamos a New Jersey, hogar de Los Soprano. En New Jersey está prohibido sorber la sopa. (del café no dicen nada). No habrá restaurantes chinos...

Y acabo este repaso en Hawai. Prohibido meterte monedas en la oreja. Menos mal que solo meter. De sacar no dice nada. Así que pueden seguir teniendo magos.