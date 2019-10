Juan Solo: "Analizamos en profundidad el vídeo de Quim Torra para mejorar su método de interpretación"

Hoy toca hablar de Quim Torra, que ha protagonizado uno de los vídeos más divertidos que se recuerdan. Sin proponérselo, que eso lo hace aún mejor.

Te lo voy a contar. Torra está triste porque Pedro Sánchez no le coge el teléfono. En su día, Miguel Ríos expresó a la perfección lo que Torra está viviendo ante las calabazas continuas de Sánchez.

Pero Sánchez está enfadado con Torra porque ha sido un chico malo y está castigándole con el látigo de la indiferencia.

Se sabe que algo va a pasar entre estos dos pero el momento no acaba de llegar... Y Torra ha dado el primer paso. A su estilo. Que es hacerse la víctima.

TV3, su cadena amiga, ha emitido un vídeo en el que se ve, en directo, cómo Sánchez le da calabazas a Torra. Vamos a explicarlo en detalle.

Un asesor de Torra habla con una secretaria, fuera de plano, que le dice que no se van a poner al teléfono en Moncloa. Que a lo mejor pueden después.

La cámara sigue al ayudante hasta la puerta del despacho de Torra, llama con los nudillos, y le transmite el mensaje al President.

Este dice muy sorprendido “Que no se puede poner?”.

Y después ya se desata y suelta: “es increíble” y ¡quins coullons! (vaya huevos).

Le queda bastante...

El asesor intenta justificar a Moncloa... y aquí llega el momento estrella cuando Torra empuja hacia atrás la silla del escritorio y exclama, abatido: “En días así y no se ponen”.

Quim, como actor...

Supongo que ante el aluvión de críticas y choteo generalizado, Torra se siente más o menos fracasado. No desesperes. Voy a intentar ayudarte. Analicemos la jugada.

El guión es bastante malo. Es cierto que tu público tampoco es muy exigente... Se tragan lo que sea, pero hay que guardar unos mínimos de calidad.

Como actor, tu interpretación es mala. La idea del victimismo no es original pero gusta. ¿Qué falla esta vez? No cala porque te has quedado como los porteros malos; a media salida. Estás sobreactuado.

De esta forma no sabemos si va en serio, o es un sketch soso.

Te aconsejo que para el próximo vídeo te desmelenes.

Apuesta por dejarte llevar, a lo loco. Como las telenovelas venezolanas.

A la gente le apasionan.

Voy a mostrarte cómo interpretar el próximo video.

President, han llamado de Moncloa; que no se van a poner.

¿Cómo dices?

Sánchez, que está liado viendo Chernobyl.

Pero, ¿tú le has dicho que soy yo?

Sí, pero le ha dado igual.

¡Vaya wibols! Sufro tanto...

President, como veo que este es su momento dramático casi prefiero dejarle solo para no robarle el plano.

No se ponen en un día así. Pedro, no lo entiendes. Yo soy pacifista en mi interior. Me gusta ponerme mi sombrero de paja y pelar judías verdes. Pedro, vuela, vuela, vuela...

Así te va a funcionar. Pedro, ¿no querrías hablar con Quim? Pues coge el teléfono y dile algo bonito.