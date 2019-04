José, testigo del incendio de Notre Dame: “Fue un sentimiento de irrealidad, no podía estar pasando”

El incendio de la mítica catedral parisina de Notre Dame ha sido una de las imágenes más impactantes de lo que llevamos de este 2019. Miles de parisinos llegaban poco a poco desde la tarde de este lunes a las inmediaciones de la catedral para mostrar su pena y consternación por el fuego. Uno de ellos fue José Fonseca, que ha compartido este martes la experiencia con el equipo de La Tarde de COPE que se ha trasladado hasta la capital francesa. Junto a Fernando de Haro, José narra cómo llegó a las 19:45 a una zona a 400 metros de Notre Dame para ver el preestreno precisamente de una película española.

“Ya había podido ver a través de imágenes en Twitter que se había formado una gran columna de humo, pero no esperaba llegar y encontrarme unas llamas tan altas” cuenta este español pairisino. Fue en ese preciso momento cuando cayó la famosa aguja de la catedral. “El sentimiento era de irrealidad, algo que no podía estar pasando, no te lo crees” recuerda este testigo que compara lo vivido con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, ya que la sensación, asegura, es como “estar fuera del tiempo”. Añade José que alrededor suya había “mucha gente concentrada, llorando y muy emocionada”.

“Fue muy muy violento, vimos unas llamas muy altas, incluso después de salir de la película, 2 horas y cuarto después” cuenta el testigo del incendio de la catedral que afirma que “prendió muy rápidamente y con un fuego muy violento”. “Desgraciadamente me tocó también vivir en París los atentados de Bataclán. Es un sentimiento diferente, pero igualmente pierdes algo, pierdes algo que es patrimonio de la humanidad.”.