José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, en COPE: "Gibraltar vuelve a mostrar irresponsabilidad"

El buque OS-35 está varado, semihundido, no está muy claro si el casco está partido por la mitad y que se encuentra a 200 metros de la costa de La línea de la Concepción, en Cádiz. La razón de que se encuentre así es que chocó con otro buque, durante una maniobra, en la bahía de Algeciras, el 29 de julio, por la noche. Para hacernos una idea estamos hablando de un barco, concretamente un buque granelero, que contiene más de 215 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha explicado que "ha habido un escape a través de una de las tapas y ha sobrepasado el primer nivel de barrera de protección". Esto implica que cualquier incidente en la mar tiene un riesgo potencial tremendo. También ha comentado que se habría podido recuperar el combustible antes de la fuga si se hubieran dejado ayudar. "España tenía en la zona empresas preparadas (...) Gibraltar siempre tarda en dar información y la da parcial. Y eso al final produce problemas importantes", ha añadido. "Parece que empieza a recuperarse esas más de 500 toneladas de combustible", ha informado.

"Gibraltar vuelve a mostrar irresponsabilidad. La irresponsabilidad de quien por hacer suyas las aguas a cualquier precio, no dejar entrar a nadie", ha comentado. "Al final, lo que proviene, y lo que al final deriva es ineficacia e ineptitud. Y, al final, un riesgo potencial tremendo". También espera que no haya más fugas. "Ese barco podía haberse metido en el puerto de Gibraltar, haber cerrado las bocanas y haber impedido el riesgo de salida de combustible", ha argumentado el alcalde. "Y luego, lanzar ese barco a una zona que es de las más protegidas de Europa y fue varado de una forma que, según dice los marinos, tenía que haberse puesto proa a levante y no ponerse de costado", ha explicado.