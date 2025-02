Jorge Blass explica el detalle por el que España es una "superpotencia mundial" de la magia: "Ha cambiado el rumbo"

El ilusionista español Jorge Blass, uno de los magos más reconocidos a nivel mundial, es el gran protagonista del Festival Internacional de Magia que se celebra en el Circo Price de Madrid. Blass, quien el año pasado recibió el prestigioso premio al Mago de Escena del Año en Hollywood, ha convertido a la capital española en el epicentro de la magia internacional, reuniendo a algunos de los mejores artistas del mundo en un espectáculo que promete sorprender a grandes y pequeños.

En una entrevista con Pilar García Muñiz en La Tarde, Blass comparte detalles sobre el festival, que este año cuenta con la participación de magos de renombre internacional, como el canadiense Darcy Oake, conocido por sus peligrosos números de escapismo. "Si Houdini viviera, yo creo que haría las cosas que hace Darcy", asegura Blass, quien destaca la dificultad de traer a este ilusionista debido a su apretada agenda internacional.

El Festival Internacional de Magia de Madrid está en marcha

Blass también habla también de otros participantes, como el ucraniano Boronín, un mago cómico que ha conquistado al público internacional con su humor visual y su estilo único. "Es como un personaje sacado de un libro de Shakespeare", describe Blass, quien no duda en calificarlo como "un ser genial".

El festival no solo es una vitrina para los magos consagrados, sino también una plataforma para los nuevos talentos. Desde hace seis años, el evento incluye un concurso para jóvenes ilusionistas que no hayan ganado premios en otros certámenes. "Hay un nivelazo", asegura el mago madrileño, quien destacó la importancia de apoyar a las nuevas generaciones. "Cuando empiezas, no tienes muchos lugares donde mostrar tu magia, y este concurso les da esa oportunidad", señala.

POR QUÉ ESPAÑA ES UNA POTENCIA EN EL MUNDO DE LA MAGIA

Y es que el madrileño no solo ha llevado la magia española a lo más alto, sino que también ha convertido a Madrid en un referente mundial de este arte. Sobre todo destaca la influencia de su maestro, Juan Tamariz, una figura clave en la historia de la magia española.

"España es una gran potencia mundial de magia, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo", afirma Blass con orgullo. "El resto del mundo nos mira como una superpotencia por nuestra creatividad y por cómo hacemos nuestra magia", añade. El mago atribuye gran parte de este reconocimiento a Tamariz, a quien describe como "el hombre que ha cambiado el rumbo de la magia". De hecho, hace unos años, el New York Times dedicó un artículo de cinco páginas a Tamariz, calificándolo como un "gurú de la magia".

Jorge Blass es una referencia en el mundo de la magia

Blass, quien comenzó su carrera a los 12 años coleccionando fascículos de magia que vendían en los kioscos, reconoce que Tamariz ha sido una figura fundamental en su trayectoria. "Eran 70 entregas, y cada semana era mi dosis de magia", recordó. "Juan Tamariz siempre ha estado presente en mi vida, y he tenido la suerte de crecer con él como maestro". A los 15 años, Blass ganó su primer premio en un congreso de magos, marcando el inicio de una carrera que lo ha llevado a actuar en los escenarios más prestigiosos del mundo.

El mago español también reflexiona sobre el poder de la magia para conectar con el público. "La magia no está en el truco ni en el mago. La magia está en la mirada del espectador, en lo que genera. Es maravilloso ver cómo la magia saca al niño que todos llevamos dentro", concluye.