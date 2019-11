Ahora te voy a hablar del drama que suele suponer una separación, especialmente por lo que puedan sufrir los hijos, que son quienes menos culpa tienen. Pero en este caso, vamos a abordar otra arista de este problema, la de los abuelos que no pueden ver a sus nietos. Ramón y Margarita son dos abuelos de 76 años que viven en un pueblo de Tarragona, tienen dos nietas y llevan nada menos que 14 años sin verlas.

En ese tiempo, han librado una batalla judicial que finalmente les ha dado la razón. La que era su nuera, la madre de sus dos nietas, se negaba a ejecutar la orden judicial de dejar a los abuelos estar con su nieta un día cada dos semanas. El juez les dio la razón pero el juzgado no ejecutaba la decisión.

Hasta que la Audiencia Nacional ordenara el pasado mes de octubre al Ministerio de Justicia, como responsable de la inacción del juzgado, a indemnizar a cada uno de los abuelos con 25.000 euros. En 2018, la Audiencia ya condenó al ministerio a pagar 48.000 al padre de las niñas, a quien la madre también impedía verlas. Pero ahora el dinero no es consuelo para ellos, porque se han perdido el crecimiento de sus nietas, a pesar de hacer viajes de 200 kilómetros para verlas. Pero la puerta nunca se abría.

Ahora no los quieren ver. Pero Ramón y Margarita no están solos en esta batalla. La Asociación de Abuelos separados de sus Nietos aglutina a muchas personas que tampoco pueden ver a sus nietos.

Inés ha contado en La Tarde de COPE: “A raíz del momento en el que mi hijo se separa de la madre de mi nieta, la separación fue tan conflictiva que empezaron las denuncias y las demandas y los procesos se van alargando excesivamente.

“Tuvimos la suerte, porque hay muchos jueces que son muy cobardes, de que el juez que nos tocó, presionado por la Audiencia Provincial resolvió que una pareja policial acompañase a mi hijo tanto a la entrega como a la recogida de la niña”. Inés cuenta que con eso consiguieron que aunque estaba pendiente la sentencia en firme de la Audiencia Provincial pudieran ver a la niña, que la habían dejado de ver a los dos meses y medio y la vieron cuando había cumplido más de un año.

Inés: “Incluso he encontrado a mi ex nuera por la calle y se ha enfrentado a mí para que no pueda ver a la niña”

Inés añade que nunca ha puesto una demanda para ver a los nietos, que tiene un régimen para ver a la niña que ella llama régimen de estancia y que no puede verla cuando ella quiera. “Incluso he encontrado a mi ex nuera por la calle y se ha enfrentado a mí para que no pueda ver a la niña”, concluye la abuela.