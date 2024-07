La impotencia de Ahmad y su padre en Jaén: su familia se queda en Gaza y esto es lo que hacen para traerlos

Nueve meses han pasado desde aquel 7 de octubre en el que estalló la guerra tras los brutales ataques de Hamás. Desde entonces, los ataques en la franja de Gaza se han sucedido y son miles y miles de personas las que han perdido su vida en una cruenta guerra.

Han sido nueve meses largos en los que, desde este lado del mundo, hemos hablado mucho de las víctimas y de las terroríficas consecuencias de la guerra, aunque tendemos a no poner nombres y apellidos a las historias de vidas que realmente enfrentan una situación tan inhumana.





Nombres como los de Emad y Ahmad, dos palestinos que viven en Linares, Jaén. Son padre e hijo, y llegaron en los años 80 a España desde su país, hartos de vivir en una situación inestable. Aquí, como ellos mismos aseguran, tienen una vida "tranquila y regular", sin sobresaltos, y trabajando humildemente. Sin embargo, su vida daría un vuelvo antes de octubre del 2023, cuando regresaron a Palestina a visitar a los abuelos.

Por su delicado estado de salud, toda la familia viajó a su país de origen, donde se quedaron a cuidar de sus mayores. Antes de aquel fatídico 7 de octubre, Ahmad y Emad regresaron a casa, y su familia decidió quedarse un tiempo más. Ellos, no volverían, al menos, por el momento.

La iniciativa para que puedan regresar a casa

Los dos hermanos de Ahmed y su madre, mujer de Emad, se quedaron en Palestina, en la franja de Gaza, sin poder regresar. En un principio, estaban incluidos en la lista de ciudadanos españoles que debían ser evacuados de la zona, pero, al no poder encontrarse cerca de la frontera, suspendieron su evacuación.

Ahora, viven allí esperando el momento en el que puedan salir de allí porque, las condiciones en las que viven, son paupérrimas. "Lo están pasando muy mal, la falta de comida, agua y casi de todo. Aparte del miedo que están viviendo diariamente, no se escucha en la TV, pero duermen mal, se disparan con disparos y misiles, falta de agua y combustible, para hacer fuego y comida" decía Emad.





De hecho, sabe que solo comen una vez al día, y reconocen que nunca saben si el día siguiente será el último. Por eso, preocupados por la situación tan terrible que viven, Ahmad ha hecho una petición al ministro Albares a través de una plataforma, petición que cuenta con 36.000 firmas.

En dicha petición, Ahmad le pide al ministro que "ayuden a evacuar" a su familia, a la que llevan un año sin ver. "Lo único que queremos es que los saquen y puedan venir y sigamos viviendo tranquilo. Están en peligro y no sabemos qué puede pasar al día siguiente, no están seguros en ningún lado" decía el joven.

La impotencia y el miedo por lo que pueda pasar

"Echo mucho de menos a mis hermanos, no los tengo aquí y siento que están todo el rato en peligro, no sabes si los vas a volver a ver" decía asustado Ahmad, que lucha todos los días de su vida por volver a ver a su madre y sus hermanos. Confiesa que llevan dos meses "buenos", porque todos los días pueden hablar con ellos, pero la angustia y el miedo, les paralizan por si mañana no es igual.

"Mi hijo de 9 años ha estado enfermo 14 días, mi hija mayor también está enferma, lo están pasando muy mal, aunque a la gente se le ha olvidado. Se levanta, no hay agua ni nada para ir al servicio, tienen que ir a buscarla a 500 metros para lavarse, para ellos es intolerable" confesaba Emad.

Un año después, siguen luchando por que su familia regrese a España, todo quede en un mal sueño, y puedan vivir a su vida "tranquila y regular" en su Linares.