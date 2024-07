Hay ocasiones, como en el amor, en las que las segundas partes nunca son buenas. Se suele decir que en el mundo las relaciones de pareja, cuando acabas, acabas. Las segundas partes nunca suelen salir bien, salvo obviamente, casos excepcionales. Podemos extrapolar una relación, o mejor dicho, la segunda parte de una relación con una película. Y seguramente os preguntaréis, ¿por qué con una película?

Hay películas que nacen pensadas para contar una única historia cerrada y nunca volver a ese universo. Sin embargo, hay otros casos en los que la primera película es tan buena que es posible sacar una segunda parte o una secuela para seguir con la historia o crear otra en base a la primera. Es el caso de de 'Gladiator', una excepcional película dirigida por Ridley Scott en el año 2000, que le valió su único Óscar hasta la fecha a Russell Crowe y que ahora, 24 años después, saca 'Gladiator II´.





Qué es verdad y qué es mentira

Hoy en La Tarde, Fernando de Haro ha hablado con Pedro Huertas Sanchéz, divulgador histórico, para analizar el trailler de Gadiator II. Lucio Vero II es el protagonista de esta secuela de Gladiator. Este personaje ya estuvo presente en la primera película como un actor irrelevante en un principio, pero que aparece en esta secuela como el protagonista. En la película, Lucio es hijo Lucila, hermana de Cómodo e hijo a su vez de Marco Aurelio. Pero, ¿existió Lucio Vero II? Como indica el propio Pedro, hubo un único Lucio Vero que existió, que fue emperador con Marco Aurelio y que de hecho murió antes que este de la misma epidemia. Entonces, no hay una referencia real de que este personaje que aparece en Gladiator II haya existido de verdad, ya que los tiempos en los que murió y vivió uno y el otro, o lo que hicieron, no concuerdan en nada.

Otro de los aspectos que chirrían en el trailler es la aparición de un rinoceronte poco común. Como dice Pedro, sí es verdad qu

El importante detalle en la película de Gladiator que afecta a su protagonista y lo cambia todo: "Un desfase" e llevaban animales exóticos a la arena, como por ejemplo hizo Aníbal en la Segunda guerra púnica, que llevó a una batalla un elefante exótico del norte de Africa y que poco después, esa raza de elefantes terminaría por extinguirse. La batalla naval que aparece en el trailler dentro del propio Coliseo también es un aspecto que da que hablar. Pedro asegura que en el Coliseo se celebraron dos naumaquias, que son batallas de barcos, y que además, el propio Julio César, durante su reinado, lo que hacía era desalojar un barrio de la ciudad para llenarlo completamente de agua y que se celebrara allí la batalla naval. Pero como bien dice Pedro, "creerselo o no es decisión del espectador, al fin y al cabo es una película y es ficción".







La ficción supera a la realidad

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El 15 de noviembre de 2024 se estrenará en las grandes pantallas Galdiator II. Una secuela dirigida nuevamente por Ridley Scott, donde la trama transcurrirá más de 20 años después de la muerte de Máximo (Russell Crowe) a manos de su tio y cuyo personaje principal será Lucio (Paul Mescal). Un niño que salió en la primera película como actor secundario, pero que en esta secuela se convierte en el héroe del pueblo romano para salvarles de los tiránicos emperadores que dirigen Roma.

"A la gente no le gusta la historia, sino que les gustan las historias que les cuentan", esto dice Pedro respecto a este tipo de películas donde la historia no siempre es real. Al fin y al cabo, como cuenta Pedro, es una película y lo que quiere la gente cuando va al cine es divertirse. Lo cierto es que la ficción es el 80%, pero para Pedro y para otros divulgadores históricos, esto no es un problema, ya que los directores tratan de contar la historia de una manera que no falte al respeto ni a la propia realidad ni a los personajes. Aunque si ve como algo problemático que la gente que va a ver la película se vaya luego a su casa con una visión errónea del personaje o de la historia en sí.