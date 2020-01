Historias de matronas

¿Tú has asistido a un parto?, tal vez has asistido a muchos y esto te resulte familiar. El momento de traer una vida al mundo es un momento muy especial, pero no si te la pierdes por estar tirado en el suelo. Esto le pasó a un a pareja que inmortalizó el momento en una foto que está dando otra vez la vuelta al mundo, el protagonista no es el bebé, es su padre.

Resulta que el padre primerizo de la criatura no tuvo el suficiente coraje para presenciar el parto y se desmayó. Su mujer al ver la escena y de forma muy divertida decidió hacerse un selfie. En la foto se ve a la mujer riéndose por la situación de su esposo y al hombre completamente “KO” en el suelo rodeado de los sanitarios, uno de ellos lleva la bebé en brazos y otro sonríe a la cámara ante la situación.

Las historias que encierran los paritorios son variadas y curiosas, de todo menos aburridas. ¿Y quiénes son también protagonistas?, las matronas. Son esas personas que son heroías y héroes con pijamas de hospital y ellos encierran historias de todo tipo: desde desmayos, hasta padres que se creen cineastas e incluso parejas que han llamado a sus bebés como la matrona que los asistió en el parto. ¿Verdad que es imposible olvidar ese

Ahora, la de historias y anécdotas que nos cuenta Concepción Martínez, matrona de larga experiencia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia son muy especiales, y es que su gran labor no se desarrolla sólo en España, también en África donde la llaman "Chitina", un nombre que además se lo ponen allí a muchos bebés a los que ayuda a nacer.

Una profesión que Concepción desde el año 81 asegura que es: "la más bonita del mundo". Algo de verdad tiene, porque ¿qué hay más bonito que la vida?