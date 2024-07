Un historiador aclara si realmente hubo una Reconquista en España y si la Batalla de Covadonga sucedió o no

España Conquistó Al-Andalus, no la reconquistó. Una reconquista que fue acuñada como tal desde el año 1936. Ese año fue en el cual el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) incorporó una segunda acepción al término “reconquista”: “Recuperación del Territorio hispano invadido por los musulmanes en 711 d.C. que termina con la toma de Granada en 1492”. Y precisa que en ese caso debe escribirse con mayúscula inicial. La Reconquista con mayúscula es un término que ya no se utiliza, según los historiadores, las connotaciones ideológicas que tiene.

La mayoría de los historiadores del periodo creen que esencialmente lo que se dio en aquel periodo fue un proceso de expansión o de conquista de un territorio en manos de los musulmanes. No una reconquista. Muchos de estos creen que no existió ni la Batalla de Covadonga ni Don Pelayo, ya que ninguno de estos dos nombres aparecen en ningún escrito de la época, llegando a pensar que el inicio de esa conquista por parte del pueblo español no sucedierá como en los libros de texto se describe.





Una conquista de norte a sur

Esta misma tarde, en el programa La tarde, Fernando de Haro ha hablado con David Porrinas, historiador y autor del libro ¡Reconquista! ¿Reconquista? Reconquista . Ambos han estado hablando largo y tendido sobre todo lo que sucedió durante los 800 años que duró la reconquista por parte del pueblo español a Al-Andalus. David asegura que existe una alta probabilidad que tanto la Batalla de Covadonga como Don Pelayo, lider en dicha batalla, fuera mentira. Esto lo afirma debido a que en todos los escritos de la época del pueblo musulmán como del español, no existe ninguna referencia a esta batalla o que el inicio de la guerra sucediera en el norte de España y con ello la bajada hasta el sur de la península ibérica.

También afirma y de manera verídica, que los españoles llegaron a conquistar el punto estratégico más importante de los musulmanes. Toledo. Este territorio fue considerado como vital para el ejerciro marroquí debido a su situación geográfica en el país, una zona en el centro de la península y con todo lo necesario para desplazarse a cualquier lugar. Tras esta conquista, los españoles tenían como objetivo llegar a la zona sur de la península ibérica para empezar esa conquista del todo el territorio. Una azaña que completaron despues de ocho siglos luchando contra los musulmanes. Según David, lo quue de verdad se pone en duda es que si se puede hablar de reconquista habiendo tardado más de ocho cientos años en hacerse de nuevo con un territorio. Algo que como hemos comentado antes, parece díficil y por ello se habla de conquista en lugar de reconquista.





¿Realmente los musullmanes piensan en volver a reconquistar España?

En numerosas ocasiones, ciertos grupos radicales musulmanes han dicho por ativa y por pasiva que pretenden recuperar el territorio persido. Una hazaña que se tacha de imposible ya que es sumamente difíl que no solo España entre en guerra con Marruecos, sino que este proceso de reconquista se haga. España es un país, lo queramos o no, con mucho arraigo de la cultura árabe. Es muy importante destacar esto porque estuvieron durante cientos de años viviendo entre nosotros y hubo más convivencia que lucha durante todos esos años.





1936 supuso un antes y un después en cuanto a la explicación por parte de la RAE sobre esta historia, ya que se habla más de una culminación que de una reconquista o conquista. Es difícil averiguar si va a haber una nueva actualización o si se va a quedar así para siempre, pero lo que si sabemos es lo que dicen los libros y los escritos de la época respecto a esta larga historia entre musulmanes y españoles.