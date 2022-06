De Haro, desde el barrio de la Macarena: "¿Cómo es posible que se haya hundido el Partido Socialista?"

Estamos en el barrio de la Macarena. Esta es la Basílica de la Macarena. Ahora mismo está cerrada, no se puede visitar el templo. Este es uno de los barrios más populares de Sevilla, tradicionalmente identificado como un barrio obrero, y aquí ha ganado el Partido Popular

¿Cómo es posible que se haya hundido el Partido Socialista? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista se haya quedado por debajo del Partido Popular?

Seguramente hay que tener en cuenta varios factores para explicarlo. Seguramente, muchos de los vecinos que hay en este barrio no se movilizan ya con el viejo lema de que viene la derechona. Si es que la derecha ya ha gobernado y los vecinos de este barrio ya sabe lo que significa que gobierne la derecha. La campaña electoral de Espadas y de Sánchez ha sido funesta utilizando viejos argumentos, no hay miedo a la derecha, no hay miedo a que se ponga en peligro la sanidad.

Y lo que si tienen, bastantes vecinos, de este barrio miedo o lo que les incomoda, lo que no les gusta es que haya un partido socialista, que pacte con Esquerra, que pacte con Bildu.

Seguramente eso es lo que explica que aquí, en la Macarena, haya ganado el Partido Popular.